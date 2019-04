OYDER başkanlığına yeniden Şahsuvaroğlu seçildi

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) olağan genel kurulunda mevcut başkan Murat Şahsuvaroğlu’na yeniden başkan olarak seçildi.



Türkiye’de otomotiv sektörünün perakende ve hizmet ayağını temsil eden OYDER açıklamasına göre, OYDER Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleşen seçimde, mevcut başkan Murat Şahsuvaroğlu güven tazeledi.



Yenilenmiş liste ile seçime giren Şahsuvaroğlu, tüzükte yapılan değişiklikle yeni dönemde 3 yıl başkan olarak OYDER’i temsil edecek. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Turgay Mersin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Zeynep Fidan Soysal, Uğur Yalçınkaya, Ömer Koyuncu, Uğur Güven ve K. Altuğ Erciş getirildi.



Yönetim Kurulu ise Aykut Pektekin, Yüksel Ceylan, Murat Yeğin, Şemsi Durdu, Kemal Terpet, Ali Erdem Cindilli, Erdinç Artkıy, Turan Mutlu, Mehmet Koçak, Yusuf Oflaz, Hüseyin Dönmez ve Baki Kış’tan oluştu.





- "OYDER olarak her anlamda destek vermeye hazırız"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahsuvaroğlu, otomotiv sektöründeki tüm derneklerin yoğun çabalarıyla ÖTV ve KDV destekleri ile hurda teşviklerinin hayata geçirildiğini belirterek, "Bu durum gösteriyor ki hükumetimiz sektörümüze pozitif bakmaktadır. Otomotiv sektörü birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi o ülkenin her alanına etki eden bir konumdadır. bu sebeple öncelikle desteklenmesi gereken, yarattığı kaliteli istihdam ve katma değeri, tedarik sanayisinin gücü ile ve üstün hizmet kalitesi ile dikkatle korunması gereken bir sektördür." ifadelerini kullandı.



Başkan Şahsuvaroğlu şunları kaydetti:



"Türkiye’deki otomotiv perakendecileri yapılanmasını en az yıllık bir milyon adetlik iç pazar satış adetlerine göre gerçekleştirilmiştir. Böyle kurumsal bir yapının 2019 yılında öngörüldüğü gibi 400-500 bin adetlik pazar ile sağlıklı şekilde ayakta kalması mümkün görünmemektedir. Öncelikle iç pazarımızın potansiyelimize uygun şekilde canlandırılması ve bu sektörden kazanç sağlayan tarafları tatmin etmesi hepimiz açısından elzemdir. Bu noktada, vergi indirimleri ile desteklemek gibi kısa süreli çözümlerin yanında, daha yapısal ve kalıcı adımların atılmasının da tam zamanı olduğu görülmektedir. Çalışmaların hayata geçilmesinde OYDER olarak her anlamda destek vermeye hazırız."