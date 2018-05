Özyurtlar Holding, 2018'i “teslim yılı“ ilan etti

İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding, 8 ay içinde toplam 3 bin 628 dairenin teslimini gerçekleştirecek.

Özyurtlar Holding'den yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 60 bin kişiyi ev sahibi yapan şirket, 2018'i "teslim yılı" ilan etti.

NLogo İstanbul, NCadde Hayat, NCadde Ottoman ve NCadde Ateş Corner projelerini tamamlayarak teslimatlarını yıl sonuna kadar gerçekleştirecek olan Özyurtlar Holding, 8 ay içinde toplam 3 bin 628 dairenin teslimini gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, ev sahibi olmayı kolay hale getirmek için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan tam 27 yıl önce misyonumuzu 'mutlu ev sahipleri yaratmak' olarak belirleyerek yola çıktık. Bugüne kadar toplam 1 milyon 500 bin metrekare alana 15 bin konut inşa ederek 60 bin kişiyi ev sahibi yaptık. Esenyurt ilçesinin marka değerinin oluşmasına ve bilinirliğine öncülük ettik. Ekonomi için katma değer yaratan yatırımlara odaklandık ve projelerimizi en kısa sürede tamamlayarak sahiplerine teslim ettik. Her zaman söylediğimiz gibi 'herkes kampanya yapar Özyurtlar Holding ev sahibi yapar.' Bu doğrultuda 2018'i teslim yılı ilan ettik ve yıl sonuna kadar 4 projemizin teslimini gerçekleştirmiş olacağız. NLogo projemizde bin 800 dairenin teslimine başladık, NCadde Ottoman, NCadde Ateş Corner ve NCadde Hayat, projelerinde ise kasım ve aralık aylarında teslimlerimizi tamamlayacağız. Bu projeler bitiyor ve yaşam başlıyor. Biz de bu 4 projedeki dairelerimizi 'hemen taşın' fırsatıyla sunuyoruz."



Esenyurt'un en değerli bölgesinde 310 bin metrekare inşaat alanına yükselen NLogo İstanbul'da bin 800 dairenin teslimine başlandığını bildiren Özyurt, "Toplam 3 etapta 7 blok halinde inşa edilen Nlogo İstanbul’da toplam 2 bin 679 daire ve 87 dükkandan oluşan NCadde İstanbul yer alıyor. Esenyurt’un sosyokültürel yaşamına yön veren Nlogo İstanbul’da her etapta 1+0’dan 3+1’e farklı tip ve büyüklüklerde daireler bulunuyor. 1+0 daireler 40 metrekare, 1+1 daireler 80 metrekare, 2+1 daireler 125 metrekare, 3+1 daireler ise 140 metrekare olarak planlandı. Nlogo İstanbul'un sosyal donatıları arasında ise çocuk oyun alanları, çocuk oyun odası, süs havuzları, rekreasyon alanları, yürüyüş parkurları, basketbol sahası, açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, sauna, giyinme odaları, spor salonu, fitness center, lobi-cafe bar, sinema salonu yer alıyor." ifadelerini kullandı.



- Osmanlı mimarisini modernize eden proje



Verilen bilgiye göre, İstanbul'un hızla gelişen ve konuttan sonra ticaret merkezi de olmaya aday olan Esenyurt, Özyurtlar İnşaat'ın merkez üssü haline geldi. Özyurtlar Holding'in yine Esenyurt'ta inşa ettiği ve ticari alan ile rezidans konseptini tek bir çatı altında toplayan NCadde Ottoman, kasım ayında teslim edilecek. Proje, 3 katlı bitişik nizamdaki bloklarda 427 bağımsız bölümden meydana geliyor. Otel ve ofis konseptinde olan projenin otel kısmında 40 metrekarelik 1+0'lar bulunuyor. Ofisler ise 78 ila 450 metrekare arasında değişen büyüklüklerde inşa ediliyor.



Esenyurt'un en işlek caddesi Doğan Araslı Bulvarı cepheli olarak konumlandırılan NCadde Ottoman, Osmanlı mimarisinin modernize edilmiş izlerini taşıyor. 68 bin 940 metrekare alana sahip ve iki bloktan oluşan NCadde Ottoman'da 4 farklı tipte ve teraslı ofis seçenekleri bulunuyor. A blokta 1+0, 1+1, 3+1 ve 4+1 ofisler, B blokta ise 3 farklı seçenek ile full eşyalı suitler yer alıyor.

Projede 13 bin metrekare kapalı otopark alanı yer alıyor. A blokta 168 adet ofis, B blokta ise 249 adet full eşyalı suit bulunuyor. Bunun yanı sıra 6 adet lojistik depolu ticari alan, 25 adet mağaza ve ticari alan yer alıyor. Fitness alanları, hobi odaları ve terasta olacak havuz ile sakinlerine keyifli bir yaşam vadeden NCadde Ottoman'ın resepsiyon, bellboy ve housekeeping ile standartların üzerinde bir hizmet sunması bekleniyor. Açık havuza sahip olan projede 7/24 güvenlik ve kamera sistemi de yer alıyor.

NCadde Ottoman, kolay ulaşımı ve merkezi noktalara yakınlığıyla öne çıkıyor. Doğan Araslı Bulvarı üzerinde konumlanan NCadde Ottoman, TEM bağlantı yoluna 2 dakika, Atatürk Havalimanı’na 20 dakika uzaklıkta, hastane ve okul gibi birçok lokasyona yürüme mesafesinde bulunuyor.

204 konut, 8 iş yerinden oluşan NCadde Hayat projesi yine Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yer alıyor, 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşuyor. 28 bin metrekare inşaat alanına sahip olan NCadde Hayat, sakinlerine şehir manzaralı teraslar, spor salonu, hamam ve sauna gibi ayrıcalıklar sunuyor.



Özyurtlar İnşaat tarafından yine Doğan Araslı Caddesi üzerinde 7 bin 161 metrekarelik alanda hayata geçirilen ve aralıkta teslim edilecek olan Ncadde Ateş Corner ise öğrenci evi konseptinde planlandı. 3 katlı tek bloktan meydana gelen projede, 300 öğrenci evi ve 18 ticari ünite bulunuyor. 1+0 ve 1+1 şeklinde olan dairelerde her odada yatak, çalışma masası, dolap, banyo, tuvalet, koltuk ve öğrenci için dolabın içinde özel eşyalar için kasa da bulunuyor.

Proje, öğrenciler, genç profesyoneller ve genç akademik çevre için sıradan bir konaklama merkezi olarak değil, otel konforunda, eğitim-öğretimi destekleyici donanımlı kütüphanesi, hobi odası, 7/24 güvenlik sistemi ve resepsiyon hizmeti ile tamamen gençlerin konforu ve güvenliği düşünülerek tasarlandı. Otel kalitesiyle, ev sıcaklığını birleştiren proje, Esenyurt Üniversitesi'nin yanında E-5 kara yolu ile TEM bağlantı yolunun paralelinde yükseliyor.