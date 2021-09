Pandemide araç kullanımı arttı

İnovatif ve akıllı yaklaşımlarla teknolojik ürün geliştiren dünyanın lider teknoloji markası OSRAM, salgın sonrası seyahat tercihlerinde değişen tüketici alışkanlıklarını inceledi. OSRAM Seyahat Alışkanlıkları Araştırması, her 10 kişiden 9’unun her gün araç kullandığını gösterirken, sonuçlar 2021’de kişisel araçla seyahat talebinin önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Salgın seyahat alışkanlıklarını değiştirdi, pandemi dönemi yaşanan sağlık kaygısı insanları toplu taşımadan uzaklaştırarak özel araç kullanımına yöneltti. Söz konusu tatil olduğunda uçak, otobüs ve tren yolculuklarının yerini özel araçla yapılan seyahatler aldı. Salgın sonrası otomotiv sektöründeki değişen tüketici alışkanlıklarını inceleyen OSRAM; 2021’de özel araçla seyahat etmeye olan talebin önemli ölçüde devam edeceğini açıklıyor.

Türkiye’nin yüzde 89’u uzun yolculuklarda özel araç tercih ediyor

OSRAM Seyahat Alışkanlıkları Araştırması ile yeni dönemde seyahat sıklığını, araç bakım ve kontrol davranışlarını, araçta en çok hangi ürünlere ihtiyaç duyulduğunu araştırdı. 2021 yılı Haziran ayında yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 89’unun uzun yolculuklarda özel araçla seyahati tercih ettiği belirlendi.

Tüketici davranışlarını anlamalı, ona göre pozisyon almalıyız

Seyahat Alışkanlıkları Araştırması’nın kontrollü seyahat etmekten, dijitalleşmeye, teknoloji kullanmaktan risk yönetimine varana kadar seyahat alışkanlıklarında birçok yeni sayfa açacağına dikkati çeken OSRAM Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu Pazarlama Müdürü Yasmin Özpamir, “Pandemi birçok sektörde tüketim alışkanlıklarını değiştirdi. Bu nedenle her sektörde değişen tüketici davranışlarını anlamak ve ona göre pozisyon almak kritik önemde. Biz de yaptığımız yeni araştırmalarla otomotiv sektörüne yönelik değişen tüketici davranışlarına dikkat çektik. OSRAM olarak araçla yolculukta güven ve konforu en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz ” ifadelerini kullandı.

Araç kullanımında en çok yaşanan sorunlar arasında; lastik inmesi ve akü bitmesi

Araç kullanımda en çok yaşanan sorulara da ışık tutan araştırmaya göre; yüzde 76 oranıyla lastik inmesi en büyük sorun olarak dikkat çekerken onu yüzde 46 oranıyla akü bitmesi takip ediyor. Özel araçlarda güvenliğin ön planda olduğunu vurgulayan araştırma, araç sahiplerinin yüzde 48’inin seyahate çıkmadan önce mutlaka araç bakımı ve lastik kontrolü yaptırdığını ortaya koyuyor.

Araçta olması gereken ürünlerin çok fonksiyonlu olması isteniyor

Araç kullanımındaki yardımcı ürünlerin kullanışlı ve çok fonksiyonlu olmasının tercih sebebi olduğunu belirten Yasmin Özpamir, sözlerini şöyle sürdürüyor; ‘‘Kullanıcılar araçlarında kullandıkları ürünlerin çok fonksiyonlu olmasını tercih ediyor, bir ürünü satın alırken faydasının maksimum olmasına dikkat eden kullanıcılar araç kullanımında ortaya çıkacak ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak karar veriyor.”

Seyahatler yeni teknolojilerle konforlu ve güvenli

OSRAM, inovatif ve akıllı yaklaşımlarla geliştirdiği; AirZing Mini, TYREinflate ve BATTERYcare ailesi ile uzun yolculuklarda sürücülerin yanında oluyor. Arabadaki kirli havayı temizleyen, biten akülere ve inen lastiklere çözüm olan yeni teknolojiler ile konforlu ve güvenli yolculukların kapısını aralıyor. OSRAM, pandemiyle birlikte hayatımızın en büyük önceliği olan havanın hijyeni sorununa AirZing Mini ile çözüm oluyor. OSRAM, TYREinflate 450 kompresör ile tam inik lastiğin 3,5 dakikadan daha kısa sürede kolaylıkla şişirilmesini sağlıyor. BATTERYcare ailesi ile akü bitme ve şarj problemine çözüm olan OSRAM akü boşalmalarında aracın kolayca çalıştırılması için güvenli, kompakt ve ekonomik bir çözüm sunuyor.

OSRAM NIGHT BREAKER 200 ile daha aydınlık ve güvenli sürüş

Aydınlatma konusunda otomobil sektörüne getirdiği yeniliklerle fark yaratan OSRAM, geliştirdiği yeni ürünlerle sürücülere daha iyi görüş sağlayarak yol güvenliğini artırıyor. OSRAM’ın gece sürüşlerinde üstün görüş elde etmek için geliştirdiği OSRAM NIGHT BREAKER® 200 ürünü, güçlü far lambaları ile yasaların gerektirdiğinden üç kata kadar daha fazla parlaklık ve yüzde 20'ye kadar daha fazla beyaz ışık sağlıyor.

Güçlü farlar sayesinde ışık demeti 150 metreye kadar uzuyor

En son teknoloji ile geliştirilen OSRAM NIGHT BREAKER® 200 ‘ün yüksek ışık çıkışı sağladığını belirten OSRAM Türkiye Otomotiv Satış Müdürü Can Sürücü, “Güçlü far lambaları ile yasaların gerektirdiğinden üç kata kadar daha fazla parlaklık ve yüzde 20'ye kadar daha fazla beyaz ışık sağlıyor” diyen Sürücü, “Bu güçlü farlar sayesinde ışık demeti 150 metreye kadar erişiyor. Far ışığının güçlü parlaklığı, daha iyi ve daha geniş görüşe imkan tanıyor. Daha iyi görüş de sürücüle-rin trafik işaretlerini ve tehlikeleri daha hızlı tanımasına ve bunlara kaza olmadan hızla tepki ver-mesine yardımcı oluyor. Yol güvenliğini artırıyor’’ dedi.