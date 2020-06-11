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Renault'dan "Şimdi Al 2021'de Öde" kampanyası

Pandemi sürecinin etkilerini atlatmak isteyen otomotiv şirketleri yaz kampanyalarına başladı. Renault, Haziran ayında müşterilerine tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olmak üzere “Şimdi Al 2021’de Öde” kampanya fırsatı sunuyor.

Renault'dan "Şimdi Al 2021'de Öde" kampanyası

Kampanya*, Yeni Clio’nun Joy 1.0 SCe 72bg, Megane Sedan’ın Joy 1.3 TCe 140bg ve Clio HB’in** Joy 0.9 TCe 90bg versiyonlarının da arasında olduğu Renault modellerinin perakende satın alımları için yer alıyor. Kampanya kapsamında 45.650TL kredi tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,94 faiz oranı imkanı bulunuyor. Ocak 2021’de başlayan ödemelerde aylık ödeme tutarı ise 1.999TL.

30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olan kampanyada ClioHB** 103.400 TL, Yeni Clio 109.400TL ve Megane Sedan 151.900TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Renault Finans’tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500’er TL indirim imkanı da yer alıyor.

Dacia'dan da cazip fırsat

Diğer yandan Dacia da, Renault'tan farklı olarak Haziran ayına özel bir kampanya hazırladı.

Firma, Haziran ayında müşterilerine, Sandero Stepway Turbo 90bg Easy-R (otomatik vites) ve Duster Comfort ECO-G 115 bg 4 x 2 modellerine cazip fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor.  

30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli kampanyada, Sandero  Stepway Turbo 90 bg Easy-R 127 bin 100 TL’ye satışa sunulurken, Duster Comfort ECO-G 115 bg 4 x 2 ise 134 bin 950 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşuyor.

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