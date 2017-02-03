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Renault'dan şubat kampanyası

İSTANBUL (AA) - Renault, şubat ayında Clio ve Megane ailesinin benzinli versiyonlarında özel fiyatlar sunarken, binek otomobillerde 12 bin lira, hafif ticari araçlarda ise 29 bin lira 12 ay sıfır faiz imkanı sağlıyor.Renault'dan yapılan açıklamaya...

Renault'dan şubat kampanyası

İSTANBUL (AA) - Renault, şubat ayında Clio ve Megane ailesinin benzinli versiyonlarında özel fiyatlar sunarken, binek otomobillerde 12 bin lira, hafif ticari araçlarda ise 29 bin lira 12 ay sıfır faiz imkanı sağlıyor.
Renault'dan yapılan açıklamaya göre, marka, şubat ayında benzinli motorlu Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ya da Megane Sedan satın almak isteyen müşterilerine özel fiyatlar sunuyor.

Kampanya kapsamında 2016 model yılı Clio Joy 1.2 (75 bg) 49 bin 200 liradan, Megane Sedan Joy 1.6 16V ise (115 bg) 62 bin 850 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
Renault ayrıca, tüm Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Megane Sedan modellerinde metalik renk opsiyonunu müşterilerine hediye ediyor.

Bu arada, binek otomobil ve hafif ticari araç modellerinde özel faiz oranları sunuluyor. Renault binek otomobillerde 12 bin lira 12 ay sıfır faiz, hafif ticari araçlarda ise 29 bin lira 12 ay sıfır faiz fırsatı bulunuyor.
Şubat ayında Captur 66 bin 50 lira, Kadjar 86 bin 650 lira, Talisman 109 bin 850 lira, Kangoo 49 bin 50 lira, Master kamyonet 70 bin lira ve Trafic 68 bin 850 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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RenaultRenault şubat Kampanyası
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