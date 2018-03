Renault Sport Formula 1 Takımı 2018’de yarışacağı yeni aracını tanıttı Renault Sport Formula 1 Takımı, yeni sezonda yarışacağı Renault R.S. 18 aracını tanıttı. Renault fanları, takımın 2018 sezonunda yarışacağı Renault R.S. 18’i lansmanda yakından görme fırsatı buldu. Aracın yeni siyah-sarı tasarımı 360 derece görüntü ile gün yüzüne çıkarıldı.

Renault Sport Formula 1 Takımı, yeni sezonda yarışacağı Renault R.S. 18 aracını tanıttı.

Yeni F1 aracı, takımın artan performansını destekliyor.

Nico Hülkenberg ve Carlos Sainz yeniden takım pilotu olarak yer alıyor.

Jack Aitken üçüncü ve yedek pilot olarak takıma dahil oldu.

Takımda Nico, Carlos ve Jack ile birlikte test ve geliştirme pilotu olarak Artem Markelov yer alıyor.

Renault Sport Formula 1 Takımı BP Castrol, Infiniti, MAPFRE ve RCI Bank gibi ortakların yanı sıra, Microsoft, EURODATACAR, Estrella Galicia, Bell & Ross, Tmall ve daha birçok kuruluş tarafından destekleniyor olmanın gururunu yaşıyor.

Renault R.S. 18, Renault Sport Formula 1 Takımı’nın 2016’da Formula 1’e dönüşünden bu yana kullandığı üçüncü araç oldu. R.S. 18, 2017 sezonu sırasında geliştirilen konsept ve geliştirmeler sonucu ortaya çıktı. İyileştirilmiş bir süspansiyon konsepti ile sunulan Renault’nun yeni F1 aracı, daha yüksek aerodinamik kuvvetine sahip. 2018 yılındaki teknik regülasyonlara uyum sağlaması için zorunlu olarak eklenen ‘halo’ olarak bilinen kokpit korumasının yanı sıra yeniden tasarlanan motor kapağı R.S. 18’de dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor.



1.6l turbo şarjlı V6 Renault R.E.18 motoru R.S.18’e hayat veriyor. Motorun performansı, Viry-Châtillon’da hayata geçirilen güçlü dyno test programı ile maksimuma çıkarıldı ve dayanıklıklık artırıldı.



R.S. 18, İngiltere’deki Enstone ve Fransa’daki Viry ekiplerinin ortak çalışması ile geliştirildi. Geçen yıl Enston tesislerinde; CFD süper bilgisayarındaki iyileştirmeler, rüzgâr tüneli, yarış ekibi operasyon odası, şanzıman dyno, makine atölyesi ve genişletilmiş tasarım ofisi gibi önemli iyileştirmeler gerçekleştirildi. Bu yatırımlar, meyvesini vermeye başladı; Renault Sport Forumla 1 Takımı, Takımlar Sıralaması’nda 2016’da dokuzuncu sıradayken, 2017 sezonunu altıncı sırada bitirdi.



Renault Sport Racing Başkanı Jérôme Stoll “Renault Sport Formula 1 Takımı’nın tutkusu sayesinde geçmişteki performansımızı daha da ileri noktaya taşıyacağız. 2017 yılında doğru yolda olduğumuzu gördük. Ekibimiz her geçen gün iyiye gidiyor. Başarıya aç, çok yetenekli iki pilotumuz var. Enstone yeniden düzenlendi ve iş gücü şimdiden yüzde 35’ten fazla artırıldı. Yatırımlarımızın da şimdiden performansımıza yansıdığını görüyoruz. 2017 yılında Takımlar Şampiyonası’nda dokuzunculuktan altıncılığa yükselirken, seneyi dördüncü en hızlı araç olarak tamamladık. Sadece iki yılda elde ettiğimiz bu başarı, ekip oluşturulurken yapılan planın esnekliğinin ve Cyril ile birlikte tüm Renault Sport Racing ekiplerinin çıkardığı harika işin göstergesidir. Üçüncü yılımızın uzun vadeli hedeflerimiz olan zafer ve şampiyonluk mücadelesi vermeye bizi daha da yaklaştıracağına inanıyorum.” dedi.



Renault Sport Racing Genel Müdürü Cyril Abiteboul “Geçtiğimiz yıl birçok açıdan başarılı bir yıl oldu. Yeniden yapılanmamızın ikinci yılı, bizim için uzun vadeli plan ve hedeflerimize attığımız yeni bir adım anlamına geliyor. 2016’da yeni işe alımlara, yatırımlara, yeni sponsorlar ve yeni yetenekler kazanmaya ve markamızı güçlendirmeye yoğunlaştık. Geçtiğimiz yılda birçok alanda gelişim gözlemledim: Dokuzuncu sıradan altıncı sıraya yükseldik. Birçok yarışta, en hızlı dördüncü ekiptik. Bütün bunlar yaptığımız plana olan inancımızı ve bağlılığımızın yanı sıra hedefimize ulaşma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor. Kaydettiğimiz gelişim, sayısal anlamda da en üstteki takımları zorlama hedefimize bizi daha da yaklaştırmış oldu.



Bu yıl pozitif olmak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Çok yetenekli ve hırslı iki pilotumuz var. Geçtiğimiz yıl Nico gerek pist içinde gerekse pist dışında deneyimi, bilgisi ve becerisiyle ihtiyacımız olan mücadeleyi verdi. Carlos ise bize sezon sonunda katılarak taze kan getirdi ve kazandırdığı puanlar ile mücadelede bize güç kattı. Bütün bunlar olmadan sezon sonunda bulunduğumuz yerde olamazdık.



Ana hedefimiz, giderek daha iyi sonuçlar elde etmek. Her açıdan ilerleme kaydetmek istiyoruz; Motor grubu, şasi, operasyonlar, sürücüler. Her şey giderek iyiye gitmeli ve büyümeye devam etmeliyiz. Bunu doğrudan yarışacağımız takımlardan liderlerle olan farka kadar birçok farklı alanda göstermek istiyoruz. Buna taraftar potansiyelimiz ve takımımıza pist içinde ve dışında takımımızın saygın duruşu da dahil.’’ dedi.



Takımın pilotları Nico Hülkenberg ve Carlos Sainz, 26 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında Barcelona’da gerçekleşecek ilk testi sabırsızlıkla bekliyor.



30 yaşında olan Nico, "Enstone tesisini ziyaret ettiğimde, R.S.18’in geliştirilmesini ve çalışmaları gördüğümde büyük heyecan duydum. Viry tesisinden gelen güç ünitesinin geliştirilmesiyle ilgili haberler de eklendiğinde, her şey çok olumlu gidiyor. Önümüzde heyecan verici bir süreç var. Kendi adıma olumlu ve iyimser hissediyorum. Bu yıl geçtiğimiz yılın üzerine ekleyerek devam etmek istiyoruz. Kışın çok çalıştık ve çalışan genellikle karşılığını alır. Bir an önce başlamak ve yarışmak istiyorum.” dedi.



2017 sezonunun sonuna doğru takıma katılan yirmi üç yaşındaki Carlos ise “Genel yaklaşım, pozitif trendimizi sürdürmek için çok çalışmaya devam etmek şeklinde özetlenebilir. Elbette ana hedef, hem sürücü hem de takım olarak ilerlemek ancak bu adımın büyüklüğünü öngörmek kolay değil. Kışın kendimi yeterince zorladığıma inanıyorum ve fabrikadaki herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum. Önümüzdeki sezonun heyecan verici olacağını düşünüyorum.” dedi.



Nico ve Carlos’a bu yıl üçüncü ve yedek pilot Jack Aitken eşlik ediyor.Renault Sport Academy kurucu üyelerinden olan İngiliz-Koreli yirmi iki yaşındaki Jack, F1’deki görevinin yanı sıra FIA Formula 2 Championship’te de yarışıyor. Jack “Üçüncü ve Yedek Sürücü görevini üstlenmek heyecan verici. İşler henüz başlamadı, ama takıma büyük katkı sağlayacağımı düşünüyorum. İlk Barcelona testinde gerçeklik hissi artacak ve daha fazla işin içine gireceğiz. Nico ve Carlos’a yakın olma ve onlardan bir şeyler öğrenme fırsatını bulacağım. Ayrıca yarış ekibini, mühendisleri ve işlerin nasıl yürüdüğünü de görebileceğim. Gerekli olması halinde pilot koltuğuna geçmek isterim, ama umarım Nico ve Carlos için her şey iyi gider. Ben de gelişimimi sürdürmek istiyorum.” dedi.



Artem Markelov ise ekibi test ve geliştirme pilotu olarak destekliyor. Rus pilot, ekibi Enstone’daki simülatörden destekleyecek. Aynı zamanda F2 mücadelesi de verecek. Artem, “Renault Sport Formula 1 Takımı’nda test ve geliştirme pilotu olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Renault, Formula 1’de büyük üne sahip bir marka. Birlikte çalışıyor olmak kariyerim için çok önemli bir adım. Bu yıl dinleme, öğrenme ve yeri geldiğinde fırsatları kullanmayla geçecek benim için. Bana sunulan bu fırsata minnettarım. Russian Time ile FIA Formula 2 Championship’te yarışacağım bu zorlu sezona hazırlanmak için yoğun bir kış geçirdim. Sezona başlamak ve iş başına koyulmak için sabırsızlanıyorum.” dedi.



2018 sezonu 25 Mart’ta Avustralya’nın Melbourne şehrinde başlıyor. Sezon açılından önce, Grand Prix ekipleri, Barcelona’daki Circuit de Barcelona-Catalunya’da dört günlük test sürüşleri gerçekleştirecekler.