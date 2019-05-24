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Rigorent’ten Hibrit Atağı!

Hem karbon ayak izini azaltmak hem de yakıt maliyetlerini düşürmek adına hibrit ve elektrikli araçlara yönelen şirketler arasına; Türkiye’nin lider asistans şirketi Tur Assist’in bireysel araç kiralama markası Rigorent de katıldı.

Rigorent’ten Hibrit Atağı!
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Daha önce filosunda sadece içten yanmalı motorlu araç bulunduran Rigorent, Toyota’nın Türkiye’de üretilen yeni nesil hibrit modeli Corolla Hybrid’i filosuna dahil etti. Türkiye’nin 81 ilinde uygun fiyatlı araç kiralama hizmeti sunan Rigorent, söz konusu modeli şimdilik sadece Ankara ofisinde kiralama imkanı sunuyor. 
Türkiye’nin en büyük asistans şirketi olarak; yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına kadar farklı alanlarda toplam 6 bini aşkın hizmet birimi ile

23 yıldır tüketicilerin yanında olan Tur Assist’in bireysel araç kiralama markası Rigorent,  çevreyi korumaya yönelik adımlarına bir yenisini daha ekledi. Rigorent, bu kapsamda hem karbon ayak izini azaltmak hem de yakıt maliyetlerini düşürmek için filosuna hibrit araçları dahil etmeye başladı. Türkiye’nin 81 ilinde kolay ve uygun fiyatlarla araç kiralama hizmeti sunan Rigorent, Toyota’nın Türkiye’de üretilen yeni nesil hibrit modeli Corolla Hybrid’i filosuna kattı. Türkiye genelinde hizmet veren Rigorent, söz konusu hibrit modeli şimdilik sadece Ankara ofisinde kiralama imkanı sunuyor. Daha sessiz ve konforlu sürüş imkanının yanı sıra, kendi kendini şarj edebilme ve yakıt tasarrufu sağlama gibi özellikleri bünyesinde barındıran hibrit araçlar, www.rigorent.com adresinden veya 0850 202 47 00 numaralı çağrı merkezi üzerinden kiralanabiliyor. 
Yaygınlık ile rakiplerine fark atıyor!

Rigorent, hizmet vermeye başladığı 2017 yılından bugüne kadar 20 binden fazla kiralama işlemi gerçekleştirdi. Kiralama hizmetini, müşterilerine uygun fiyata ve daima kaliteli bir hizmet anlayışı içinde sunabilme hedefiyle hareket eden Rigorent, geniş araç filosu ile Türkiye’nin pek çok ilinde hizmet veriyor. Rigorent; yaygınlık, rekabetçi fiyat ve araç çeşitliliğinin yanı sıra müşterilerine bulundukları yerlerde araç teslim etme ve aracı istedikleri noktalardan teslim alma gibi avantajlı özellikleri ile de ön plana çıkıyor.  Kolay ve uygun fiyatlarla araç kiralama hizmeti sunan Rigorent, araç kapasitesini bu yıl 2 bin adete çıkarmayı hedefliyor.

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Tur AssistKarbon Ayak IziRigorentCorolla Hybrid
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