Robotlar otomotive ile maliyet avantajı sağlıyor

Otomasyon teknolojisine yönelik geliştirdiği ürün gamıyla işletmelerin üretim sürecinde verimliliği artıran FANUC, otomotiv sektörüne özel sunduğu 0.5 kg’dan 2.300 kg’a kadar kaldırma kapasitesine sahip robotlarla insan-makine iş birliğini artırıyor. Otomotiv alanında faaliyet gösteren dünyanın önde gelen firmalarıyla çözüm ortaklığını sürdüren FANUC, robotlarıyla sürecin birçok farklı aşamasında üretime destek oluyor.

Japonya merkezli CNC, robot ve makine üreticisi FANUC, sanayinin birçok dalında olduğu gibi otomotiv sektöründe de fabrikaları akıllandırmak ve üretim süreçlerini geliştirmede etkin rol oynuyor. Amerika, Avrupa ve Asya pazarında faaliyet gösteren otomotiv devlerinin üretim hattında yer alan 100 binin üzerinde kurulu robota sahip FANUC, üretimde değer yaratırken kullanıcı odaklı yazılımları sayesinde geleceğin üretim süreçlerini de bugünden inşa ediyor.

FANUC, otomotiv sektörünün verimliliği ve geleceğinde robotlarıyla söz sahibi

Üretim hızı ve verimliliğin kritik öneme sahip olduğu otomotiv sektörünün günümüzde robotlara daha çok ihtiyaç duyduğuna vurgu yapan FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit: “Bugün robotlar ve CNC makineleri tüm dünyadaki otomobil ve otomotiv parçaları üreten fabrikaların üretim verimliliğine büyük katkıda bulunuyor. Üreticilerin ve tedarikçilerin maliyetleri düşük tutup globalde daha rekabetçi kalmasını sağlıyor. Ancak IoT teknolojileriyle donatılacak gelecekte otomotiv sektöründe de bugünün çok daha üzerinde bir verimlilik seviyesinde çalışan teknolojiler yer alacak. Bunun sonucunda da otomotiv sektöründe kesintisiz veri akışıyla birlikte insan-makine iş birliği üzerine kurulu yeni fırsat alanları açılacak. Bunun için de öncelikle bugünün teknolojisine yatırım yapıp bunlarla üretim gerçekleştirmek, geleceğe yatırımın temelini oluşturuyor. Bu yüzden otomotiv sektörünün devleri tercih ettikleri FANUC robotları ile üretim hatlarında yüksek verimlilik sağlamanın yanı sıra maliyet avantajı da elde ediyorlar” dedi.

FANUC robotları, geleceğe dönük olarak tak-çalıştır teknolojisiyle donatılıyor

Fabrikaların ihtiyaçları doğrultusunda FANUC robotlarının otomotiv kaporta üretim hatları ağırlıklı olmak üzere punta kaynak, araç gövde komponent transferi, mastik, ark kaynak, araç ölçümü, boya gibi uygulamalarında kullanıldığını ifade eden Yiğit, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın dört bir yanındaki otomotiv üreticileri ve endüstrisinde kullanılmak üzere 0.5 kg’dan 2.300 kg’a kadar kaldırma kapasitesine sahip geniş bir model aralığında, uygulama üzerinden farklı özelliklere sahip robotları ve otomotiv üretim hatlarını iyileştirmeye yönelik opsiyonlarıyla birlikte eksiksiz bir çözüm yelpazesi sunuyoruz. Robotlarımızın kurulumunu olabildiğince hızlı ve kolay hale getirmek için birçok FANUC çözümünü geleceğe dönük akıllı fabrikalarda kullanıma hazır tak-çalıştır teknolojisiyle donatıyoruz. Kullanıma hazır bu teknolojiler sayesinde duruş sürelerini etkin bir şekilde minimize edip basit menüler kullanarak firmaların kendi çözümlerini oluşturmasına olanak tanıyoruz. Bunların dışında 900 kg - 2.300 kg taşıma kapasite aralığındaki dört robot modeliyle araç komplesi transferinde rol oynayan M-2000 robot serimiz; geleneksel konveyörlere göre verimlilikleri, daha düşük bakım maliyetleri ve kolay kurulumlarıyla fark yaratıyor. FANUC olarak robotlarımızı maksimum enerji verimliliği göz önünde bulundurup tasarladığımız için akıllı enerji tasarrufu özellikleri ve servo teknolojisi ile mümkün olan maksimum verimi en düşük enerji tüketimi ile sağlıyoruz. Bu sayede dünyanın ileri gelen saygın otomotiv üreticilerini her geçen gün gelişen teknolojilerimizle buluşturuyoruz.”

FANUC Hakkında:

FANUC, CNC kontrol sistemleri, robotlar, Robodrill (İşleme Merkezi), Robocut (Tel Erozyon), Roboshot (Plastik Enjeksiyon) gibi üretim makineleri için fabrika otomasyonunda dünya liderliğini üstleniyor. 1956'dan beri Japonya’nın Yamanaka Gölü yakınındaki Fuji Dağı eteğinde 1,7 milyon metrekarelik fabrikasında, otomasyon endüstrisi için; CNC kontrolör, robot ve makinelerin geliştirilmesine öncülük ediyor. Dünya çapındaki 271 iştiraki ve 8.200'den fazla çalışanıyla hizmet veren FANUC, müşterilerine satış, servis, teknik destek, Ar-Ge ve müşteri hizmetleri alanlarında yüksek kalitede hizmet sunuyor. Geleceğin fabrikasını yaratma hedefiyle dünya endüstrisi için nesnelerin endüstriyel internetini (Industrial IoT-IIoT) tasarlayan ilk firmalardan olan FANUC, geliştirdiği FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) uygulaması ve robotları gerçek zamanlı izleme teknolojisi ‘Zero Down Time (ZDT)’ ile fabrika otomasyonuna yön veriyor.