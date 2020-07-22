Röportaj Önerisi: Yerli Yeni Otomobilde, Yeni Plaka Dönemine Mi Geçiliyor ?

Otomotiv sektörü değişiyor, araçlar gelişiyor ve bununla birlikte yeni sistemler de devreye giriyor.2021'de fabrika açılışı yapılacak olan ve ilk aracın ise 2022'de üretileceği yerli otomobille birlikte Türkiye’ de yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Yerli otomobil dönemiyle birlikte plakalarda da büyük bir değişim bekleniyor. Tüm dünyada araçların mekanik aksamı dışında, güvenlik önlemlerinde ve daha birçok noktada yeni çözümler kullanılıyor.

Ülkemiz plaka kullanımında alüminyum plakayı tercih ederken avrupa ve diğer dünya ülkeleri alüminyum plaka yerine artık tercihini pleksi plakadan yana kullanmaya başladı. Avrupa plaka pazarı şimdiden 700 milyon avroya ulaşmış durumda. Pazardaki en yüksek büyümeyi ise ticari araçlar oluşturuyor. Türkiye’ nin de yerli otomobille birlikte pleksi plaka kullanımına ve üretimine geçmesi bekleniyor. Büyüyen otomobil piyasasında yerli otomobille adından söz ettirmek isteyen ülkemiz, pleksi plaka dönemine geçerek yeni dönemde dünya araç plakası pazarından da payını almak istiyor.

Konuyla ilgili merak edilen başlıkları Dünya plaka pazarının Türk üreticilerinden Zifort Immatriculation Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirbaş cevapladı.

Küresel araç plakası pazar büyüklüğü ne durumda ?



28 Avrupa Ülkesi

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Araç Satışı

245 Milyon Avro

247 Milyon

Avro

250 Milyon

Avro

253 Milyon

Avro

256 Milyon

Avro

260 Milyon

Avro

263 Milyon

Avro

Plaka Satışı

122.5 Milyon Avro

123.5 Milyon

Avro

125 Milyon

Avro

126.5 Milyon

Avro

128 Milyon

Avro

130 Milyon

Avro

131.5 Milyon

Avro

Türkiye Plaka Satışları

2013

2014



2015

2016

2017

2018

2019

2020

6,5 milyon

Adet

6,6 Milyon

Adet



7,0 Milyon

Adet

7,3 Milyon

Adet

7,7 Milyon

Adet

7,9 Milyon

Adet

8,1 Milyon

Adet

8,5

Milyon

Adet

28 avrupa ülkesinde pazar büyüklüğü 700 milyon avroya ulaşmış durumda. Ortalama olarak

her yıl sektörde yüzde 2’ lik bir büyüme gerçekleşiyor. Ülkemiz de ise 2013 ylında 6.5 milyon plaka satışı gerçekleştirilirken 2020 yılında bu rakam 8.5 milyona ulaşmış durumda.



Plaka pazarının kilit üreticileri kimlerdir?

Plaka pazarında birçok kilit üretici bulunmakta. Dünya plaka pazarındaki en önemli üç üreticiden bahsetmek gerekirse UTSCH, Tonnjes ve Groupe Hills firmalarını örnek verebiliriz.



Türkiye plaka pazarında Dünya’ da söz sahibi olabilir mi?

Türkiye olarak Dünya pazarında söz sahibi olabileceğimize yürekten inanıyoruz. Bunun için ihtiyacımız olan şey gerekli alt yapı hizmetlerinin oluşturulması. Türkiye pazarının yeniliklere acilmasi, yeni plaka sistemlerine gore gerekli mevzuat calismalarinin yapilmasi gerekiyor.

Ülkemizde dünyadaki yeniliklere ayak uydurabilen sanayi sirketlerinin oluşturulması ve yetkililerin bu konuda gerekli adımlar atmasını, Türkiye olarak gelecek menfaatlerimiz açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.

Pleksi plakanın alüminyum plakaya göre avantajları nelerdir?

Estetik olarak pleksi plakanın daha güzel durmasının yanında,yazıcı teknolojisi ile yapıldığı için, harfler çok daha okunur ve net. Silinme veya kavlama olmaz çünkü harflerin üzerinde pleksi koruyucu bulunur. Mevcut kamera okuma sistemiyle kış aylarında oluşan kar ve çamurda araçların sadece yüzde 50’ sinin plakası okunabilmektedir. Pleksi plakada yüzey kaygan olduğu için, bu sorun ortadan kalkmış oluyor. Pleksi plakada seri numarası bulunmasıise baskı yapan operatöre kadar bilenebilmesini sağlamaktadır.

Emniyet açısından diğer artı yönlere ise pleksi plakalarda hologram, QR kod sistemi, ve elektronik çip sistemi bulunmasını ekleyebiliriz.

Emniyet güçlerimizin işini kolaylaştıracak diğer bir özellik de motor plakalarında, alüminyum plakada olduğu gibi eğme ve bükme gibibir durumun teknik olarak mümkün olmamasıdır.

Ayrıca araç kazalarında pleksi plaka alüminyuma nazaran daha emniyetli ve daha hafif olduğu için daha çok tercih edilirken,plakanın pleksi olmasında dolayı pas tutmaması da sürücüler için büyük bir avantaj oluşturmaktadır.

Global plaka pazarını yönlendiren temel faktörler nelerdir?

Dünya pazarını yönlendiren ülkeler için olmazsa olmaz olan, her ülkenin kendi oluşturduğu mevzuat sistemi ve gelişen teknolojilere ayak uydurabilme potansiyelleridir. Ülkemiz gelişen her teknolojiye ayak uydurabilecek kapasitede, gerekli mevzuatları hayata geçirdikten sonra dünyada söz sahibi ülkelerden biri olacağımızı düşünüyoruz.