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Sakarya’dan 150 ülkeye ihracat yaptı şampiyon oldu

Üretim, ihracat ve istihdam rakamlarıyla Türkiye ekonomisine değer katan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bir kez daha “İhracat Şampiyonları” arasında yerini aldı. Sakarya’daki fabrikasında ürettiği araçları dünyanın 150 ülkesine gönderen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2021 yılında gerçekleştirdiği 3.8 milyar dolarlık ihracatla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bir kez daha “Türkiye’nin İkinci Büyük İhracatçısı “olarak ödüllendirildi.

Sakarya’dan 150 ülkeye ihracat yaptı şampiyon oldu

Türk otomotiv endüstrisinin öncü kuruluşlarından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üstün ihracat performansıyla başarılarına bir yenisini daha ekledi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından “Türkiye’nin İkinci Büyük İhracatçısı” olarak ödüllendirildi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu ödüle, 2021 yılında gerçekleştirdiği 3.8 milyar dolarlık ihracat başarısıyla uzandı.

Sakarya’dan 150 Ülkeye İhracat

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, ‘’Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı’’ araştırmasına göre ikinci sırada yer alarak, her yıl en fazla ihracat gerçekleştiren firmaların başarılarının ödüllendirildiği “İhracat Şampiyonları” töreninde adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. Sakarya’daki üretim fabrikasında toplam 230 bin araç üreten ve bu araçların 188 binini dünyanın 150 ülkesine ihraç etti.

Dünyanın Hibrit Araçları Toyota’dan

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye adına ödülü CEO Erdoğan Şahin aldı. Türkiye'nin en büyük ikinci ihracatçısı unvanını kazanmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Şahin, şunları söyledi: “Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda 2021 yılında da ülke ekonomisine katma değer sağladık. 2021 yılı bizim için özel ve anlamlı bir yıl oldu; 3 milyonuncu aracımızı banttan indirerek önemli bir başarıya imza attık. Bu araçların ihracatından ülkemize 3.8 milyar dolar gelir kazandırdık. Türkiye ekonomisine değer katmanın gururunu, çevreyle dost bir üretim ve çevreyle dost otomobiller üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Odağımıza sürdürülebilirliği, hedefimize ülkemize hizmeti alarak, aynı tutkuyla çalışmaya ve ihracat başarımızı artırmaya devam edeceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye
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