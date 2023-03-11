Şarj istasyonu sorununu çözecek

Elektrikli otomobillerde uzun süren şarj probleminin çözümü için Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonlarını devreye alan DBE Holding iştiraki GIOEV, elektrikli şarj istasyonu sayısını 15’e’çıkarıyor. 300 Kilowatt’lık çıkış gücüne sahip Türkiye’nin en hızlı elektrikli ilk şarj istasyonunu İstanbul Yeşilköy’de devreye alan GIOEV, mart sonunda kurulumunu tamamlayacağı 15 istasyon ve diğer istasyonların ana komponent tedariki için yaklaşık[SA1] 142 milyon TL’lik yatırım yaptı. Yaz sonuna kadar 50 istasyona ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar, “Bu istasyonlarımız da devreye girdiğinde, toplam yatırım tutarının 235 milyon TL’yi aşmasını bekliyoruz. 300 kW’lık hızlı şarj ünitelerimizle elektrikli otomobillerin şarj sorununu çözmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

İlk elektrikli şarj istasyonunu 26 Ekim 2022’de İstanbul Fuar Merkezi yanındaki WOW Otel’de açan DBE Holding iştiraki GIOEV, yatırımlara devam ediyor. Türkiye’de devreye giren ilk 300 kW gücünde hızlı şarj istasyonu olma özelliğini taşıyan istasyonun ardından, İzmir-Balçova Selway Outlet Batı ve Doğu, Antalya-Manavgat-Kaş-Alanya, İzmir-Selçuk, Aydın-Söke, Muğla-Ula, Gaziantep Şehitkamil-Askoçlar Güney ve Kuzey, Mersin Silifke-Tarsus, Amasya-Merzifon, Samsun-İlkadım istasyonlarını devreye alan GIOEV; şarj ağını mart sonunda 15’e çıkarmaya hazırlanıyor. Yaz sonunda 50, yıl sonu ise 150’yi aşkın istasyon sayısına ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar, “GIOEV Türkiye’de ilk hızlı şarj istasyonunu kurduğu gibi, bir şirkete ait en yüksek güçlü şarj merkezini de İzmir Balçova’da kurdu. Otoban üzerindeki Selway Outlet’in gidiş ve geliş yönünde toplam 5 adet 300 kW hızlı şarj ünitesinin bulunduğu merkez 1.500 kW elektrik gücüne, bu gücün ilerleyen dönemde artma olasılığına bağlı olarak 5.000 kVA trafo gücüne sahip.” diye konuştu.

2029’DA 510 ADET İSTASYONA ULAŞILACAK

GIOEV’in istasyonlarının 300 kW gibi çok yüksek hızlı şarj ünitelerinden oluştuğuna vurgu yapan Mehmet Taha Pınar, “Dolayısıyla yüksek güçlü trafo ve uygun elektrik panolarıyla desteklenmesi gerekiyor. Elektrik enerjisinin sistemden alınması başlı başına profesyonel bir çalışma içeriyor. Bu nedenle GIOEV yatırımı oldukça büyük bir sermaye yatırımı, bilgi birikimi ve profesyonel çalışma gerektiriyor. 15 istasyonun devreye alınması ve önemli oranda ana komponentin tedariki ünite, trafo, pano, altyapı, yapı çalışmaları, yazılım ve marka çalışmaları dahil bugüne kadar 7 milyon 500 bin dolar yatırım yaptık. Birinci faz, yani 50 istasyon tamamlandığında bu yatırımın 13 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz. 2029 yılında GIOEV olarak tüm Türkiye’ye yayılmış 510 adet hızlı şarj istasyonuna ulaşmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kulandı.

228 DÖNÜMLÜK ARAZİYE GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI

GIOEV istasyonlarının en yoğun karayollarında devreye girmesi ile birlikte şehirler arası yolculuklardaki ‘şarjlanma kaygısı’nın sona ereceğinin altını çizen Mehmet Taha Pınar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yollara çıkan herkes diledikleri gibi seyahat edebilecekler. GIOEV en hızlı şarj istasyonlarıyla elektrikli araçlarla yolculuğu daha konforlu, daha güvenilir bir hale getirecek. Öte yandan güneş enerjisi santrali kurma çalışmalarımız da devam ediyor. Özellikle ışımanın yüksek olduğu bölgelerde 228 dönüm arazi satın aldık. Mevcut durumda toplamda 9 bin 560,19 / 7 bin 985 kWe gücünde güneş enerjisi santrali başvurusu yapıldı. Tüketimin oluşmasına da paralel olarak yaz sonunda güneş enerjisi santrallerinin faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Tüketim hızlandıkça güneş enerjisi santralleri bir algoritmaya bağlı olarak devreye alınacak.”