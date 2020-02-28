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Satışlar patladı

TÜİK Ocak ayı trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısını açıkladı. Buna göre; özel amaçlı taşıtlarda %134,8, kamyonette %98,9, kamyonda %87,2, otomobilde %58,0, otobüste %30,6, minibüste %24,6 artarken, traktörde %32,0 ve motosiklette %13,9 azaldı.

Satışlar patladı
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Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %18,4'ü Fiat, %16,8'i Renault, %9,2'si Dacia, %9,0'ı Volkswagen, %6,1'i Peugeot, %5,2'si Toyota, %4,7'si Hyundai, %4,0'ı Opel, %4,0'ı Honda, %3,8'i Ford, %3,4'ü Skoda, %2,5'i Citroen, %2,0'ı Nissan, %1,9'u BMW, %1,3'ü Kia ve %7,7'si diğer markalardan oluştu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %69,8'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %6,7'sini motosiklet, %3,0'ını traktör, %1,9'unu kamyon, %1,2'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %48,8 arttı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda %134,8, kamyonette %98,9, kamyonda %87,2, otomobilde %58,0, otobüste %30,6, minibüste %24,6 artarken, traktörde %32,0 ve motosiklette %13,9 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %42,2 arttı

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda %138,3, traktörde %85,9, otomobilde %48,6, minibüste %45,0, kamyonette %33,1, kamyonda %26,3, otobüste %7,6, motosiklette %5,7 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 23 milyon 245 bin 409 oldu

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 856 bin 697 adet taşıtın devri yapıldı

Ocak ayında devri(1) yapılan taşıtların %73,4'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %3,0'ını traktör, %2,8'ini motosiklet, %1,9'unu minibüs, %1,9'unu kamyon, %0,6'sını otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 66 bin 1 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %18,4'ü Fiat, %16,8'i Renault, %9,2'si Dacia, %9,0'ı Volkswagen, %6,1'i Peugeot, %5,2'si Toyota, %4,7'si Hyundai, %4,0'ı Opel, %4,0'ı Honda, %3,8'i Ford, %3,4'ü Skoda, %2,5'i Citroen, %2,0'ı Nissan, %1,9'u BMW, %1,3'ü Kia ve %7,7'si diğer markalardan oluştu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak ayında 89 bin 307 adet arttı

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %42,2 artarak 94 bin 540 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %48,9 azalarak 5 bin 233 adet oldu. Böylece Ocak ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 89 bin 307 adet arttı.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %45,8'i dizel yakıtlıdır

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 66 bin 1 adet otomobilin %45,8'i dizel, %43,9'u benzin, %8,1'i LPG yakıtlı olup, %2,2'si elektrikli veya hibrittir. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 567 bin 543 adet otomobilin ise %38,2'si dizel, %37,2'si LPG, %24,2'si benzin yakıtlı olup, %0,1'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı %0,3'tür.

Ocak ayında en fazla 1501-1600 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 66 bin 1 adet otomobilin %28,6'sı 1501-1600, %28,2'si 1401-1500, %22,0'ı 1300 ve altı, %16,3'ü 1301-1400, %3,9'u 1601-2000, %1,0'ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin 36 bin 846'sı beyaz renklidir

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 66 bin 1 adet otomobilin %55,8'i beyaz, %22,4'ü gri, %6,6'sı kırmızı ve %5,4'ü siyah, %5,4'ü mavi iken %4,4'ü diğer renklerdedir. 

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