Seçiminizi yaparken dikkat edin!

BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Hayatınızın en önemli seçimlerinden birisi, otomobil alırken yaptığınız motor tercihidir. Çünkü seçiminizi dizel otomobilden yana kullanırsanız, o otomobili kullandığınız her dakika kendinizin, çocuklarınızın ve sevdikleriniz de dahil olmak üzere herkesin soluduğu havayı kirletmiş olursunuz. Öte yandan LPG’yi seçtiğinizde, hem aynı bütçe ile daha konforlu bir otomobil sahibi olursunuz, hem de aracınızın bakım masrafları, yakıt giderleri çok daha düşük olur. En önemlisi de hepimizin soluduğu havayı kirletmemiş olursunuz. Dünya dizele savaş açtı ama Türkiye’deki araç kullanıcılarının henüz pek çoğunun bundan haberi yok. Dev markalar dizel araç üretimini durdurmaya başlamışken, otomobil alırken yapılacak yanlış seçimler, çevreye ve günün sonunda sağlığınıza zarar demek. Bu bağlamda, Türkiye’deki 5 milyon LPG kullanıcısına hepimiz teşekkür etmeliyiz ve dizel otomobil kullanan yakınlarımızı yanlış seçimlerinden dönmeleri için bilgilendirmeliyiz.” açıklamasını yaptı.



Herkesin hayatında bazı kritik seçim anları vardır. Hayatın dönüm noktalarında doğru seçimi yapabilmek kritik öneme sahiptir. İnsanlar hayatlarının bir kısmında yanlış tercihlerde bulunuyor. Hayatlarında uzun dönem sürecek olan hatalı tercihi ile yaşamak zorunda. Birçok insan seçimini ne kadar yanlış olduğunun farkına dahi varamıyor.



Sadece seçimi yapan kişiyi değil, tüm toplumu ilgilendiren bu kritik seçim, otomobil alırken aracın motoruna dair yapılan seçimdir. Bu öylesine önemli bir seçim ki, doğru yapıldığında herkesin hayatına, sağlığına zarar vermeyen, alırken de kullanırken de ekonomi sağlıyor. Bu ekonomiyi isteyenler BRC’yi tercih ediyorlar. Öte yandan yanlış seçim yapıldığında alırken ve kullanırken yüksek maliyetlere katlanmayı beraberinde getirirken, aynı zamanda soluduğumuz havaya saldığı zararlı gazlar ve partiküller sebebi ile çeşitli hastalıklara sebep oluyor, toplum sağlığını ciddi ölçüde tehdit ediyor.



BRC alırken de kullanırken de kâr ettiriyor



Ülkemizdeki 5 milyon sürücü seçimini LPG’den yana yapmış durumda. Aynı bütçe ile çok daha yüksek donanımlı ve konforlu bir otomobile sahip olmayı mümkün kılan BRC’nin LPG teknolojisi, dizel motorlu bir araca göre gerek ilk satın alma aşamasında gerekse bakım ve servis maliyetlerinin daha ekonomik olması sayesinde kullanım ömrü süresince sahibine kazandırmayı sürdürüyo



Dizel solunum yolu hastalıklarına zemin hazırlıyor



Ülkemizde dizel motorları tercih eden kullanıcılar ne yazık ki, havayı ne ölçüde kirlettiklerinin, çevreye ne ölçüde zarar verdiklerinin, kendilerinin, çocuklarının ve sevdikleri de dahil olmak üzere hepimizin soluduğu havayı ne ölçüde zehirlediklerinin farkında değiller. Ülke geneli olarak değerlendirdiğimizde, tüm dizel araçların egzozlarından havaya yayılan zararlı gazlar ve partiküller toplum sağlığını tehdit ederken, solunum yolu hastalıklarına da zemin hazırlıyor.



Dizelden kaçış başladı



Dizel araçlar yolun sonuna geldi. Ülkeler birbiri ardına dizel otomobillerin satışını yasaklayan kanunları onaylıyorlar. Costa Rica’da yürürlükte olan kanuna göre 2021 yılından itibaren eski – yeni ayırt etmeksizin tüm dizel araçların satışı yasağı uygulanmaya başlanacak. Norveç’te yeni dizel araç satışı 2025 yılında devreye girecek. Bu yönde dizel araç satışını yasaklayan kanunlar çıkaran diğer ülkelerden Danimarka, İrlanda, İsrail, Hollanda, İsveç ve Hindistan’da ise bu yasaklar 2030 yılından itibaren uygulanacak. İskoçya’da 2032, İngiltere, Çin ve Fransa’da ise 2040 yılından itibaren dizel araç satış yasağı uygulanmaya geçilecek.

En büyük üreticiler dizel araçtan vaz geçti



Aralarında Alfa Romeo, Fiat, Jeep, BMW, Mercedes-Benz, Maserati, Suziki, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Volvo, Porsche gibi en büyük pazar payına sahip, en popüler markaların yer aldığı çok sayıda üretici, dizel otomobil üretimlerini durduracaklarını ilan ettiler.



LPG kullanan herkese teşekkür etmeliyiz



BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Dünya dizele savaş açtı ama Türkiye’deki araç kullanıcılarının henüz pek çoğunun bundan haberi yok. Dev markalar dizel araç üretimini durdurmaya başlamışken, otomobil alırken yapılacak yanlış seçimler, çevreye ve günün sonunda sağlığınıza zarar demek. Bu bağlamda, en çevreci akaryakıt olan LPG’yi tercih ettikleri için Türkiye’deki 5 milyon otomobil sahiplerine hepimiz teşekkür etmeliyiz ve dizel otomobil kullanan yakınlarımızı yanlış seçimlerinden dönmeleri için bilgilendirmeliyiz.” açıklamasını yaptı.



LPG kullananlar her yıl 300 bin ağaç dikmiş gibiler



Kadir Örücü, trafikteki araçların karbon emisyonları ile çevreye verdikleri zararı telafi etmek için milyonlarca yeni ağaç dikmeye ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak, “LPG kullanan 5 milyon otomobil, her yıl 2 Milyon ton daha az karbon emisyonuyla 300 bin ağaç dikmiş kadar çevreye katkı sağlıyor” değerlendirmesini yaptı.



LPG GERÇEKLERİ:



• Çoğu hidrokarbon yakıtlara göre LPG’nin karbon-hidrojen oranı düşüktür. Dolayısıyla ürettiği birim enerji başına çok daha az karbondioksit (CO2) açığa çıkar.



• LPG değişik oranlarda bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Karışım oranına göre farklılık gösterse de tüm diğer hidrokarbon yakıtlara (doğal gaz, benzin, dizel vs.) göre kilogram başına daha fazla enerji üretir. Kalorifik değeri yüksektir.

• Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre, karbondioksitin (CO2) küresel ısınma potansiyeli (GWP) faktörü, yani seragazı etkisi 1 iken, doğal gazınki (metan) 25, LPG’ninki 0’dır.• Hava kirliliği ve insan sağlığı açısından en önemli kirleticiler katı parçacıklar (PM) ve azot oksitlerdir (NOx). Avrupa Birliği ülkelerinde PM’den kaynaklanan sağlık harcamalarının ton başına 75.000 Euro, NOx’den kaynaklananın ise 12.000 Euro olduğu hesaplanmaktadır.• Katı parçacıklar, oluşan hava kirliliğinin Avrupa Birliği ülkelerinde her insanın hayatını ortalama 8,6 ay azalttığı tahmin edilmektedir. Ayrıca açık ateşlerin neden olduğu solunum yolları sorunlarının dünyada yılda 1,5 milyon insanın hayatına mâl olduğu tespit edilmektedir.• LPG’nin katı parçacıklar (PM) salınımı odun ve kömürden 25-35 defa, dizelden 10 defa, benzinden %30 daha azdır.• Otomotiv yakıtları arasında azot oksitler (NOx) salınımı en düşük yakıt LPG otogazdır. LPG’li bir araç kilometre başına doğal gazlı bir araca göre %50, benzinli bir araca göre %75, dizel araca göre %200 daha az NOx üretmektedir.• Avrupa Birliği’nde 1000 kilometre başına salınan zararlı maddelerden kaynaklanan sağlık harcamaları dikkate alındığında LPG otogaz, benzinden %70, dizelden %700 daha az sağlık harcaması sağlar.• Avrupa Birliği ülkelerinde 2020 yılı için konulmuş hedefe göre, otomotiv yakıtları içinde LPG otogazın günümüzde %2 olan payının %10’a çıkarılması öngörülmektedir. Günümüzde ülkemizde LPG otogaz otomotiv yakıtları arasında %12’lik bir paya erişmiştir. Bu açıdan Türkiye, Avrupa Birliği’nin 2020 hedefini şimdiden yakalamış ve geçmiştir.• Ülkemizde yaklaşık 5 milyon araç LPG otogaz kullanmaktadır. Bu suretle her yıl yaklaşık 2 milyon ton daha az CO2 salınımı gerçekleşmektedir.