Şehrin yıldızı olmaya geldi

Temsa Motorlu Araçlar distribütörlüğünde, Mitsubishi yetkili satıcılarında yerini alan Yeni Space Star geçirdiği önemli makyaj değişimine ek olarak 2012 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana yakıt ekonomisi ve karbon emisyon değerleriyle çevreci motoruyla giderek büyüyen global bir kitleye hitap etmeyi sürdürüyor.

2020 L200 ve 2020 ASX modelleri için geliştirilen ve tasarım çizgilerinin büyük yankı uyandırdığı “Dynamic Shield” yüzüne sahip 2020 Space Star’da ön camdan itibaren değiştirilen ön yüzün tamamı, kaput, kanatlar, tampon ve ızgaranın kaslı gövdesine ek olarak yenilenen far sistemi yer alıyor. Arkada ise büyütülen ve şık bir stil kazanan tampon, otomobilin daha hacimli ve daha yere yakın görülmesini sağlarken; LED arka farların yeni tasarımı 2020 Space Star’ın arka gövdesinde modern bir görünüm sunuyor. Yüksek konumlu stop lambalı uzun tavan spoyleri, Space Star’ın sportif görünümüne ve aerodinamiğe de katkıda bulunuyor. 15 inç alaşımlı jantları aracın görsel kimliğine iddialı bir stil katıyor. İç mekanda karbon detayların yer aldığı araçta, yüksek kontrastlı göstergeler ve geliştirilmiş multimedya sistemi yeni Space Star’ın iddialı görünümünü iç mekanda da sürdürüyor. 2020 Space Star, yeni metalik Kum Sarısı, Elmas Beyaz renklerine ek olarak Metalik Kırmızı, Deniz Mavisi, Titanyum Gri, Yıldız Grisi, Kosmos Siyah ve Şiraz Kırmızısı gibi canlı renkleriyle de şehir hayatına renk getirecek.

Space Star yalnızca 1.2 litre verimli motor ve aynı oranda yüksek verimli yeni INVECS-III CVT şanzımanla sunuluyor. Aynı zamanda Mitsubishi Motors’un MIVEC değişken valf zamanlama sistemi ile donatılmış, yeni yüksek verimli, 3 silindirli 1.2 litre motoru, 80 beygir ve 106 N.m tork olarak karşımıza çıkıyor. 2020 model Space Star lansmana özel 36.000 TL’ye, 12 ay, %0.69 faiz oranıyla sahiplerini bekliyor.