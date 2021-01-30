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Sektörde kadın istihdamının lider yine bir ilke imza attı

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün,“Otomotiv sektörünün kadın istihdam lideri olarak, “İş’te Eşitlik” anlayışı ile kadın çalışanların iş hayatına katılımı başta olmak üzere fırsat eşitliğini tüm sektöre yaymayı, önyargıları kırarak farkındalık yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

Sektörde kadın istihdamının lider yine bir ilke imza attı

Türk otomotiv sanayinin öncü gücü ve kadın istihdamı lideri Ford Otosan, otomotivden finansa, enerjiden teknolojiye kadar 11 farklı sektörde faaliyet gösteren 380 global şirketin cinsiyet bazlı-veri raporlama şeffaflığına ve işyerinde fırsat,temsiliyet ve hak eşitliğinin arttırılmasına yönelik performanslarının değerlendirildiği Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girmeye hak kazandı.

‘İş’te Eşitlik’ anlayışıyla hareket eden ve otomotiv sektöründe kadın çalışan sayısını artırmak hedefiyle faaliyet gösteren Ford Otosan, sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında herkese eşit fırsatlar sunma ve kadın istihdamını artırmak için gerçekleştirdiği çalışmalarla 2021 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde (Bloomberg GEI) yer aldı.

Ford Otosan olarak, fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı bir iş ortamı sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Otomotiv sektörünün kadın istihdam lideri olarak, “İş’te Eşitlik” anlayışı ile kadın çalışanların iş hayatına katılımı başta olmak üzere fırsat eşitliğini tüm sektöre yaymayı, önyargıları kırarak farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Ülkemiz, Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum - WEF) 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'nde 153 ülke arasında maalesef 130. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından biri olarak bu konuda da sorumluluk üstlenerek ülkemizde “İş’te Eşitlik” için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyanın en kapsamlı cinsiyet eşitliği araştırmalarından biri olan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde Türkiye’den yer alan tek otomotiv, aynı zamanda tek sanayi şirketi olmaktan gurur duyuyoruz.”

2016 yılında hayata geçirilen Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde 11 farklı sektörden şirketler, uyguladıkları politikalar, toplumsal katılım, geliştirilen ürünler ve hizmetler gibi alanlarda cinsiyet eşitliğini nasıl teşvik ettiklerine göre değerlendiriliyor. Endekste şirketlerin uluslararası cinsiyet eşitliği inisiyatiflerine ve taahhütlerine imzacı olup olmadığı gibi kriterler de yer alıyor. Ford Otosan, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde; kadın çalışanlara yönelik işe alım stratejileri, kadın yönetici oranı, yeni işe alımlardaki kadın çalışanların oranı, çeşitlilik ve kapsayıcılık hedefleri, ebeveyn izin politikaları ile cinsiyet ayrımcılığına yönelik reklam ve pazarlama içerikleri oluşturulması gibi konularda tam not almayı başardı.

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