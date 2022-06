Şimdi Türkiye'de

Ami’nin her yaştan kullanıcı için bambaşka bir deneyim sunduğunu vurgulayan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Geçtiğimiz yıl Aralık ayından bu yana 400 adet kurumsal satış gerçekleştirdik. Perakendede ise hali hazırda 300’den fazla müşteri aracı almak için ön talep oluştudu. Bu sene içerisinde tedariğe bağlı olarak parekende kanalında 500 adet civarında satış öngörüyoruz. Online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz %100 elektrikli mobilite çözümümüz Ami’nin, ilk yılında önemli bir başarı elde ederek yaklaşık 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve bu süre içerisinde ikonik bir marka haline gelen Citroën, ulaşım gereksimlerine çözüm üretme ilkesiyle yenilikleri ortaya koymaya devam ediyor. Hem ürünleriyle hem de hizmetleriyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran marka, geçmişten gelen bu geleneğini tamamen elektrikli Ami – 100% ëlectric ile geleceğe taşıyor. 2021 Aralık ayında Türkiye yollarına kurumsal müşterilerle çıkan Citroën Ami, şimdi ise son tüketiciye ulaşıyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte mobilite ihtiyacına elektrikli ve kolay bir çözüm sunan Ami, online satış yoluyla 219.000 TL fiyat etiketiyle Citroën müşterileriyle buluştu.

“İlk yılında 1000 adetlik satış”

Ami’nin her yaştan kullanıcı için uygun bir çözüm olmasıyla bambaşka bir deneyim sunduğunu vurgulayan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Citroën olarak her zaman müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmak için çalışmaya gayret gösteriyoruz. Ami modelimizi de Türkiye pazarına sunarken ne kadar doğru bir iş yaptığımızı aldığımız karşılıkla görüyoruz. Şehir içi mobilite çözümü Citroën Ami, ilk günden bu yana çok ciddi bir talep görüyor. Lansmanımızdan bu yana 400 adet kurumsal satış gerçekleştirdik. Perakendede ise hali hazırda 300’den fazla müşteri aracı almak için ön talep oluşturdu. Bu sene içerisinde tedariğe bağlı olarak parekende kanalında 500 adet civarında satış öngörüyoruz. Online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz %100 elektrikli mobilite çözümümüz Ami’nin, ilk yılında önemli bir başarı elde ederek 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

“Müşteriler online satın alacak, aracı evine teslim edilecek”

Perakende satışına başlanan yüzde 100 elektrikli mobilite çözümü Ami – 100% ëlectric’in tamamen online bir satış yolculuğu olduğunu vurgulayan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Kentsel ve kent çevresine yönelik tamamen elektrikli ulaşım aracı Ami sadece ulaşımı değil, hayatı her anlamda kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda müşterilerin çevrimiçi yolculuğunun bir parçasını oluşturuyor. Sadece sürüş özellikleriyle değil, hayatı her anlamda daha akıcı ve daha pratik kılmayı hedefleyen Ami – 100% ëlectric, dijital dünya üzerinden; araç paylaşımı, farklı sürelerde kiralama veya satın alma olsun çeşitli formüllerle kullanıcıların ulaşıma erişimlerini kolaylaştırıyor. O yüzden iş yapış tarzımızı da biraz değişikliğe gitmeye karara vererek, Ami’yi müşterilerimize tamamen online bir yolculuk ile sunmak için adımlarımızı attık. Web sitemiz üzerinden bayilerimizin de entegre olduğu sistemle bir tıkla Ami’nin satın alma yolculuğunu tamamlıyoruz. Üstelik bu online satın alma yolculuğunda Citroen AMI satın alacak her müşterimize de aracını evine kadar gönderme veya istediği adreste teslim etme gibi ayrıcalıklı bir hizmet sunacağız” şeklinde konuştu.

Tamamen elektrikli özgürlük

Ami – 100% ëlectric, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezilerine özgürce erişim imkânının yanı sıra sessiz ve dingin bir sürüş sağlıyor. Sürekli hareket halinde olmayı gerektiren günümüzdeki kent yaşamının gereklerine uygun bir yapı sunan Ami, yeni bir ulaşım formatı tasarlıyor sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının da kent sorunlarına yanıt veriyor. Sürüş keyfini artırmak ve sürücülerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için her şey düşünülürken, tamamen elektrikli sürüş modu sayesinde Ami, şehir merkezinin en dar alanlarında bile özgürce erişim sağlıyor ve kullanım maliyetlerini minimuma indiriyor.

Tek şarj ile 75 kilometre sürüş imkânı

Ami -100% ëlectric, 45 km/saat’e kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanısıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir bisiklet. Üstelik tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor. Şehir içinde özgürce ulaşım imkânı sunan Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu, çoğu çalışanın işe gidip-gelme gereksinimini karşılıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. 220 Volt standart prizde tam şarj için üç saat yeterli oluyor.

Standart prizde 3 saatte %100 şarj

Citroen Ami’yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 3 saat içinde %100 şarj olabilen Citroen Ami ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.

Kişiselleştirme çözümleriyle çok daha dikkat çekici

Modern bir tasarım ve imaja sahip olan Ami – 100% ëlectric özel kişiselleştirme çözümleriyle kullanıcısına daha özgün bir ulaşım deneyimi yaşatıyor. Yedi farklı versiyon halinde sunulan Ami zengin aksesuarlarla kişiselleştirilebiliyor.

Ami – 100% ëlectric yenilikçi “Kendin Yap” tarzında aksesuarlarla kullanıcısına aracını bizzat kişiselleştirme imkânı sunuyor. Söz konusu fonksiyonel ve dekoratif kit: merkezi bir separatör ağ, kapı cebi ağı, paspas, ön konsolun üstünde saklama bölmesi, el çantası kancası, akıllı telefon klipsi gibi öğeler içeriyor. İç mekânda kullanılan renklerle jantlarda, köşe panel çıkartmaları veya kapı üzerindeki kapsüllerde kullanılan renkler birbirini tamamlıyor. My Ami Gri, My Ami Mavi, My Ami Turuncu ve MY Ami Haki olmak üzere dört ana renk bulunuyor.