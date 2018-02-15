Subaru Corporation uçak atağı

İSTANBUL (AA) - Subaru Corporation'ın havacılık şirketi olan Aerospace Company, Boeing 777X orta kanat projesi kapsamında, ilk orta kanat kesitinin üretimini ve kesitin ana iniş takımı teker yuvası ile entegrasyonunu tamamladı.

Subaru Corporation'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılından itibaren hava yolu şirketlerine teslim edilmeye başlanması hedeflenen yeni Boeing 777X uçaklarının ana kanatlarını gövdeye bağlayan orta kanat kesitleri, Subaru Corporation bünyesinde faaliyet gösteren Aerospace Company tarafından üretiliyor.

İlk Boeing 777X orta kanat kesitinin üretimi ve kesitin ana iniş takımı teker yuvası ile entegrasyonu tamamlanarak teslimatı gerçekleştirildi.

Subaru, Japonya'nın Aichi bölgesindeki Handa kentinde yer alan Handa üretim tesisinde büyük boy çift motorlu ticari uçak Boeing 777 ile orta boy ticari uçak Boeing 787'nin orta kanat kutularını ve Japonya Savunma Bakanlığı için deniz devriye uçağı (P-1) ile kargo taşıma uçağının orta kanat kutularını üretiyor.

Boeing 777X orta kanat projesi kapsamında, merkez kanat kutusunun üretiminin tamamlanarak ana üreticiye teslim edilmesi Subaru için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu dönüm noktasını kutlamak için Subaru, Boeing 777X Programı Başkan Yardımcısı ve Boeing Genel Müdürü Eric Lindblad, Boeing 777/777X Başkan Yardımcısı Jason Clark ile Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Chubu Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bürosu, Aichi Kaymakamlığı, Japan Aircraft Development Corporation ve diğer kurumların temsilcilerinin de aralarında bulunduğu katılımcılarla birlikte Handa tesisinde bir tören düzenledi.

Subaru, ilk tasarım geliştirme aşamasından bu yana 777X programında yer alıyor ve mevcut 777 modelinde de olduğu gibi yan gövde kesiti, orta kanat kutusu, orta kanat kesitinin ana iniş takımı tekerlek yuvaları ile entegrasyonu, ana iniş takımı kapıları ve kanattan gövdeye kaplama için sorumluluk alıyor.

