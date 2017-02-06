Şubat ayına özel fırsatlar NISSAN’da 2016 yılında 32 bin adet araç satışı ile Türkiye pazarında satış rekoru kıran Nissan, şubat ayında özel fırsatlar sunuyor. Şubat ayı boyunca 2016 ve 2017 Nissan modelleri cazip fırsatlar ve ödeme kolaylıklarıyla Nissan bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

Ayşegül Yıldız yazıyor - Japonya'nın en büyük ikinci otomotiv şirketi olan Nissan, şubat ayında tüm modellerinde farklı kredi ve vade seçeneğine göre sunduğu avantajları yeni kullanıcılarla buluşturuyor. Juke’un 2016 modelleri yüzde 0 faiz fırsatıyla 15 ay vadeli 15 bin TL, 2017 modelleri ise 0,99 faizle 15 ay vadeli 15 bin TL kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.



Şubat ayı boyunca Pulsar’ın 2016 modellerinde 0,99 faizle 15 ay vadeli 15 bin TL kredi imkanı bulunuyor. En çok satan SUV olma özelliğini kimseye kaptırmayan Qashqai ve vazgeçilmez SUV X-Trail modellerinde de 0,99 faiz ve 15 ay vade kolaylığıyla 40 bin TL kredi desteği sunuluyor.



Micra’nın 2016 modelleri, yüzde 0 faiz ve 12 ay vadeli 12 TL kredi desteğiyle kullanıcıları ile buluşuyor.

ODD tarafından “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” seçilen Navara, Şubat ayına özel yüzde 0 faiz ve 20 ay vadeli 20 bin TL kredi imkanıyla satışa sunuluyor. Ayrıca, Navara modellerinde finansman kampanyası yerine kullanılabilen 3.000 TL’ye varan indirim de şubat ayı boyunca Nissan bayilerinde kullanıcılarını bekliyor.

