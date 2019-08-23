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Suzuki Test Sürüşü İçin Bodrum'u tercih etti!

Doğan Holding çatısı altında Türkiye’de temsil edilen Suzuki, Bodrum’da düzenlenecek test sürüş etkinliği ile kullanıcılarla buluşuyor.

Suzuki Test Sürüşü İçin Bodrum'u tercih etti!
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23 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Milta Bodrum Marina’da gerçekleşecek aktivitede, başarılı SUV modelleri Vitara ve Jimny ile her dönemin tercihi Swift, Bodrumlulara keyifli deneyimler yaşatacak. Etkinlikte test edilebilecek motosikletler arasında ise Suzuki’nin efsane serilerinden; V-Strom DL250, V-Strom DL650, GSX250R, GSX-S 125 ve Address 110 motosiklet tutkunlarıyla buluşacak.
 
Türkiye’de Doğan Holding tarafından temsil edilen Suzuki, Bodrum’da düzenlenecek otomobil ve motosiklet test sürüş etkinlikleri ile kullanıcılarla buluşuyor. 23 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Milta Bodrum Marina’da gerçekleşecek aktivitede, Suzuki’nin başarılı SUV modelleri Vitara ve Jimny ile her dönemin tercihi Swift, Bodrumlulara keyifli deneyimler yaşatacak. Etkinlikte test edilebilecek motosikletler arasında ise Suzuki’nin efsane serilerinden; V-Strom DL250, V-Strom DL650, Suzuki GSX250R, GSX-S125 ve Address 110 motosiklet tutkunlarıyla buluşacak.



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V-Strom DL250V-Strom DL650GSX250RGSX-S 125Milta Bodrum MarinaDoğan Holding
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