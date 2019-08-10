Suzuki Vitara ve Swift Ağustos’ta Daha Avantajlı!

Kampanya dahilinde; düşük yakıt tüketimi ile dizel modellere bile üstünlük sağlayan Suzuki Swift, 40 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği veya 5500 TL tutarındaki takas desteği ile yeni sahiplerini bekliyor. 4x4 kabiliyeti, düşük yakıt tüketimi ve arıza bilmeyen teknolojisiyle segmentinin en çok satan SUV’u olan Suzuki Vitara ise 50 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla veya 6500 TL tutarında takas desteğiyle müşterilerini bekliyor.



Ülkemizde Doğan Otomotiv Grubu tarafından temsil edilen Suzuki’nin efsane modelleri, Ağustos ayında cazip takas desteği ve sıfır faizli kredi imkanlarıyla sunuluyor. Kampanya dahilinde düşük yakıt tüketimi ile dizel modellere bile üstünlük sağlayan Suzuki Swift’ler, 40 bin TL’ ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği veya 5500 TL tutarındaki takas desteği ile yeni sahiplerini bekliyor.



4x4 kabiliyeti, düşük yakıt tüketimi ve arıza bilmeyen teknolojisiyle segmentinin en çok satan SUV’u olan Suzuki Vitara ise 50 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla veya 6500 TL tutarında takas desteğiyle müşterilerini bekliyor.









