Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji izmir dünya Eto
Suzuki Vitara ve Swift Ağustos’ta Daha Avantajlı!
Ağustos’ta daha avantajlı
HongMeng OS yalan oldu!
HongMeng OS yalan oldu!
Bayram tatili öncesi “Yakıt Puanlar“ Opet'ten
“Yakıt Puanlar“ Opet'ten
Yola çıkan okusun
Yola çıkan okusun
Karayollarında durum
Karayollarında durum

Suzuki Vitara ve Swift Ağustos’ta Daha Avantajlı!

Türkiye’de Doğan Holding tarafından temsil edilen Suzuki’nin efsane modelleri, Ağustos’ta sıfır faizli kredi fırsatları veya cazip takas desteğiyle sunuluyor. Suzuki’den 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi Seçenekleri!

Suzuki Vitara ve Swift Ağustos’ta Daha Avantajlı!
banner17

Kampanya dahilinde; düşük yakıt tüketimi ile dizel modellere bile üstünlük sağlayan Suzuki Swift, 40 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği veya 5500 TL tutarındaki takas desteği ile yeni sahiplerini bekliyor. 4x4 kabiliyeti, düşük yakıt tüketimi ve arıza bilmeyen teknolojisiyle segmentinin en çok satan SUV’u olan Suzuki Vitara ise 50 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla veya 6500 TL tutarında takas desteğiyle müşterilerini bekliyor.
 
Ülkemizde Doğan Otomotiv Grubu tarafından temsil edilen Suzuki’nin efsane modelleri, Ağustos ayında cazip takas desteği ve sıfır faizli kredi imkanlarıyla sunuluyor. Kampanya dahilinde düşük yakıt tüketimi ile dizel modellere bile üstünlük sağlayan Suzuki Swift’ler, 40 bin TL’ ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği veya 5500 TL tutarındaki takas desteği ile yeni sahiplerini bekliyor.
 
4x4 kabiliyeti, düşük yakıt tüketimi ve arıza bilmeyen teknolojisiyle segmentinin en çok satan SUV’u olan Suzuki Vitara ise 50 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla veya 6500 TL tutarında takas desteğiyle müşterilerini bekliyor.




 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SuzukiSwiftSuzuki Vitara
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5