Tarkan'ın özel tasarım lüks VIP minibüsü VIP Otomobil sektörünün lideri Ertex Otomotiv, Megastar Tarkan’a akıllara durgunluk veren ultra lüks VIP bir minibüs tasarladı. Tarkan’ın istekleri doğrultusunda yapılan VIP minibüsün içinde yok yok.

Megastar Tarkan, konforlu seyahat edebilmek için özel detaylara sahip ultra lüks VIP minibüs yaptırdı. Araç, VIP Otomobil sektörünün lideri, ERTEX Otomotiv tarafından özel olarak tasarlandı. Ultra lüks özellikleri dikkat çeken minibüs; 3 ses mühendisi ve 8 endüstriyel tasarımcının dâhil olduğu 140 kişilik bir ekip tarafından yüzde 100 el işçiliği üretildi. Ultra lüks VIP minibüs’ün yapımı ortalama 3 ay sürdü. Otomobilin en dikkat çekici özelliği ise içerisinde çok özel bir ses sisteminin bulunması.



Yüzde Yüz El İş İşçiliği İle Üretildi



Megastar Tarkan, Vıp Araç dizaynı sektörünün kurucu ve lideri Ertex Otomotiv’e ultra lüks VIP minibüs yaptırdı. Profesyonel bir ekip tarafından tasarlanan, özel detaylara sahip otomobilin yapımı ortalama 3 ay sürdü. Otomobil, 3 ses mühendisi ve 8 endüstriyel tasarımcının dâhil olduğu 140 kişilik bir ekip tarafından yüzde 100 el işçiliği üretildi.Aracın içini kaplayan ahşap özel tike ağacından elde edilerek tamamen el işçiliği ile bir ayda üretildi. Minibüsün koltuk derileri özel istek üzerine İtalya’dan sipariş edildi. Megastar, aracının iç kombinasyonunu kendisi yaptı. Dikişlerinden deri desenlerine, kullanacağı ürünlerin nerede olacağına kadar her detayla tamamen Megastar kendisi karar verip ilgilendi.



Dünyada Eşi Benzeri Olmayan Ses Sistemine Sahip



Minibüsün en dikkat çekici özelliği ise, çok özel bir ses sisteminin olması… Almanya’dan getirtilen ses mühendisleri tarafından, tamamen Tarkan’ın istekleri doğrultusunda araca özel ses sistemi tasarlandı.



Sesli Komutla Çalışıyor



Dubai Kralı, Özbekistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı,Mustafa Koç, Van Damme, Sezen Aksu, gibi birçok iş insanına, ünlü sanatçı ve siyasetçiye VIP araç tasarlayan Ertex Otomotiv, son olarak TAİ iş birliği ile Türkiye’nin ilk sivil VIP helikopterini üretmişti.VIP araç ihracatındaki liderliği ile de dikkate çeken Ertex Otomotiv,tasarladığı her 2 araçtan birini yurt dışına ihraç ederek Döviz girdisi sağlıyor. Türkiye’de kendi sektöründe ilklerin öncüsü olan Ertex, son olarak Megastar Tarkan’a ultra süper lux minibüs dizayn etti. Araçta yok yok; 4 boyutlu sinema ve ses sistemi,sesli komut sistemine kadar bir arabaya konulacak her şey aracın içinde.



Minibüste bulunan diğer özellikler ise; masajlı, ısıtmalı, soğutmalı, ayak dinlendirmeli koltuklar, özel kişiselleştirilmiş oturma düzeni, buzdolabı, masa, kendisine özel iklimlendirme sistemi, kişiselleştirilebilen aydınlatma sistemi, mücevher kutusu, sıcak ve soğuk muhafaza edilebilen şişelik sistemi...