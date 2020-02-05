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TAYSAD’da üst düzey atama

Türkiye’de 450’yi aşkın üyesi ile Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nde (TAYSAD) üst düzey bir atama gerçekleşti.

TAYSAD’da üst düzey atama
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Ford Otosan’da Satınalma Müdürlüğü görevinin ardından, Otokar A.Ş.’ye Satınalma Direktörü olarak atanan, sorasında ise Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nda Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevini üstlenen Metin Karadaş, TAYSAD Genel Sekreterliği’ne atandı. Karadaş, 2006-2012 döneminde TAYSAD Denetleme Kurulu’nda görev alan ve 2013’den bu yana TAYSAD Genel Koordinatörlük görevini başarıyla sürdüren Süheyl Baybalı’dan Şubat ayı itibariyle bayrağı devraldı. 

Yarım asra yakın geçmişi ve 456 üyesiyle Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Genel Sekreterlik görevine Metin Karadaş getirildi. TAYSAD’daki görevine Şubat itibariyle başlayan Karadaş, Türkiye’nin stratejik öneme sahip iş kolları arasında yer alan otomotiv sektörüne, TAYSAD çatısı altında hizmet edecek olmaktan dolayı büyük onur ve heyecan duyduğunu söyledi. TAYSAD’da devamlılığın esas olduğunu vurgulayan Karadaş, “TAYSAD, 42 yıllık geçmişi ve 200 binden fazla kişiye istihdam sağlayan 456 üyesi ile otomotiv sektörünün üst üste 14. kez ihracat lideri olmasında büyük bir paya sahip. Derneğimizin bugüne kadar tüm paydaşları ile yürüttüğü işbirlikleriyle sağladığı katkının artarak devam edeceği kanaatindeyim. Bu amaçla TAYSAD’ın, ‘yeni teknolojilere uyum’, ‘güçlü ve rekabet edici tedarik sanayi’, ‘daha çok ihracat’, ‘ana sanayi ile daha yakın işbirliği’ konularındaki hedeflerine ulaşması adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Otomotiv sektöründe 20 yıllık birikime sahip! 

Üniversite öğrenimini 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nde tamamlayan Karadaş, çalışma hayatına 1999 yılında Ford Otosan’da Satınalma Uzmanı olarak başladı. Çalışmalarına 2003-2004 yıllarında Ford İngiltere’de devam eden Karadaş, daha sonra ise Ford Otosan’da Satınalma Müdürlüğü görevine getirildi. 2016 yılında Satınalma Direktörü olarak Otokar A.Ş’ye transfer olan Karadaş, 2018-2019 yıllarında ise Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nda Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevini üstlendi. Evli ve bir çocuk babası olan Karadaş, otomotiv sektöründeki çalışmalarına TAYSAD Genel Sekreteri olarak devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
TAYSADOtomotiv
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