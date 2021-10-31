Tek şarjda 450 kilometre gidiyor

Toyota, tamamen yeni bZ4X’in dünya prömiyeriyle birlikte tanıtımını gerçekleştirdi. bZ4X, markanın bataryalı elektrikli araçları olan bZ ürün gamının ilk modeli olarak öne çıkıyor. Bu yılın başında gösterilen konsepte sadık kalınarak tasarımı ve teknolojisi geliştirilen üretim versiyonu bZ4X, Toyota’nın en baştan itibaren bataryalı elektrikli olarak geliştirdiği ilk modeli oldu. Yeni model, aynı zamanda bataryalı elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen platforma sahip ilk Toyota oldu.

Toyota’nın elektrikli araçlardaki 25 yıllık batarya teknolojisi deneyimi sayesinde bZ4X modelinde de dünyaya öncülük eden kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik elde edildi. bZ4X, 71.4 kWh kapasiteli yüksek yoğunluklu lityum batarya ile tek şarjda 450 kilometreden daha fazla yol alabiliyor.

Yüksek elektrikli motor ve batarya performansı

150 kW elektrik motorundan güç alan elektrikli model, önden çekişli versiyonunda 204 PS güç ve 265 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 8.4 saniye olan bZ4X’in, maksimum hızı 160 km/s olarak açıklandı. Dört çeker sürüşe sahip bZ4X ise 217.5 PS ve 336 Nm tork değerine sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını sadece 7.7 saniyede gerçekleştirebiliyor. Tek pedallı kullanım özelliği ise frenin enerji rejenerasyonunu artırarak sürücüye sadece gaz pedalını kullanarak hızlanma ve yavaşlama imkanı veriyor.

Toyota, elektrikli araçlardaki uzmanlığını ortaya koyarak bataryayı 10 yıllık (240 bin kilometre) sürüşün sonrasında dahi orijinal performansın yüzde 90’ını verecek şekilde geliştirdi. Verimli ve etkili ısıtma sistemi sayesinde sıfırın altındaki sıcaklıklarda dahi güvenilirliğini koruyan batarya, 150 kW hızlı şarj sistemiyle birlikte yüzde 80 kapasiteye 30 dakika civarında erişebiliyor.

Bununla birlikte bZ4X’in sürüş menzili, opsiyonel güneş paneliyle maksimuma çıkarılabiliyor. Bu paneller, sıfır emisyon ve sıfır maliyetle güneş enerjisinden elektrik üreterek aracın bataryasını dolduruyor. Toyota güneş panellerinin yıllık olarak 1800 km sürüş menzili sağlayacak şekilde enerji depolayabileceğini tahmin ediyor. Güneş panelleri sürüş sırasında veya park halindeyken enerji depolayabiliyor.

Toyota bZ4X yeni platform üzerine konumlandırıldı

bZ4X bataryalı elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen e-TNGA platformu üzerine yapılan ilk Toyota oldu. Yeni platform ile birlikte batarya, şasinin ayrılmaz bir parçası olarak entegre edildi. Aynı zamanda bataryanın tabanın altına konumlandırılması sayesinde alçak ağırlık merkezine, ideal ön/arka ağırlık dağılımına, kusursuz güvenlik, sürüş ve yol tutuş için yüksek gövde rijitliğine sahip. Yeni ve esnek e-TNGA platformu gelecekte tanıtılacak bZ modellerinde de kullanılacak.

Toyota bZ4X, dinamik özellikleriyle öne çıkarken yeni platform sayesinde uzun bir aks aralığı ve geniş bir kabin yaşam alanı elde edildi. Geniş ve konforlu bir SUV olan bZ4X, aynı zamanda dört çeker sürüşü sayesinde her aksta yer alan elektrik motorlarıyla sınıfının öncüsü off-road performansı sunuyor. Akıcı ve güçlü dış tasarımı aracın elektrikli ve SUV tarzını vurgularken yeni model yelpazesinin “çekiç başlı” ön tasarım şekli güçlü duruşun altını çiziyor.

Aracın kabini ise İsveççe bir kelime olan ve “tam yerinde” anlamına gelen “lagom” temasıyla tasarlandı. Bir oturma odasının konforunu ve ferahlığını yansıtan kabin, panoramik tavan ve yumuşak malzemelerle tamamlanıyor. Alçağa konumlandırılan ince gösterge paneli ise ferahlık hissini artırıyor ve daha iyi bir görüş açısı sağlıyor. 7 inç’lik TFT gösterge paneli ise direksiyon hattının hemen üzerine yerleştirilerek sürücünün minimum göz hareketiyle verileri okumasını sağlıyor.

Uzun aks aralığı tüm yolcular için sınıfının öncüsü diz mesafesi ile aynı zamanda yükleme alanında da iddialı bir hacim sağlıyor. Koltuklar normal konumdayken 452 litrelik bagaj kapasitesi sunuluyor.

Toyota bZ4X, dış ölçülerine bakıldığında e-TNGA platformunun getirdiği tasarım avantajlarını da ortaya koyuyor. RAV4 ile karşılaştırıldığında bZ4X 85 mm daha alçak, daha kısa ön-arka çıkıntılara sahip ve aks aralığı RAV4’e göre 160 mm daha uzun ölçülere sahip. Aracın genel çevikliği sınıfının öncüsü 5.7 metrelik dönüş yarıçapı ile de kendisini gösteriyor.

Toyota’nın elektriklisi bZ4X, üçüncü nesil Toyota Safety Sense sistemiyle donatılarak güvenlikten de ödün vermiyor. Yeni ve geliştirilmiş özelliklerle birlikte birçok riski azaltarak kazaların önüne geçebiliyor. Araçta kullanılan milimetre dalga radarının ve kameranın algılama aralığı genişletilerek her bir işlevin performansı artırıldı. Bununla birlikte yeni multimedya sistemiyle birlikte araç için uzaktan yazılım güncellemeleri de yapılabiliyor.