Tesla Berlin’e Geliyor

Amerikalı üretici, Avrupa fabrikasını Almanya’da kuracak. Bu satırlarda sizinle sık sık Tesla ile ilgili gelişmeleri paylaştığımı biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta yine Tesla ile ilgili bir önemli haber geldi. Tesla’nın sıradışı lideri Elon MUSK, Almanya’nın başkenti Berlin’de ilk Tesla üretim tesisini kuracaklarını açıkladı. Bild gazetesi tarafından 1976 yılından bu yana verilen Altın Direksiyon Ödülü’ nün bu yılki sahibi olan Elon Musk, bu açıklamasıyla otomotiv dünyasına yine gündem oldu. Bu yeni yatırımını açıklamak için BMW, AUDİ ve VW dahil Alman otomotiv devlerinin 200 ü aşkın üst yöneticisinin bulunduğu bu töreni seçerek büyük ilgi uyandırdı.

Bu arada belirteyim; Altın Direksiyon ödülü Avrupa Otomotiv Endüstrisi’nin en prestijli ödülü sayılıyor. Ancak geçen yıl Dieselgate skandalının etkisiyle ödül töreni yapılmamıştı. Bu yıl ise Bild tarafından elektrik enerjisi kullanan otomobiller de ödül kategorisine alındı ve Tesla’nın önü açılmış oldu. Aslında yatırım için Tesla’ nın Berlin’i seçmesi cüretkar bir seçim olarak yorumlanıyor.

Bilindiği gibi EV teknolojisine yoğun yatırıma başlayan VW, ilk elektrikli otomobili ID3′ ü Leipzig’in güneyindeki Zwickau fabrikasında üretmeye başladı. VW’ nin İsveç’li Northvolt ile ortak olduğu ilk pil fabrikası ise Salzgitter’de. Ancak Berlin son yıllarda Elektrikli araç teknolojileri ve uygulamaları için dikkat çekmeye başladı. Daimler ve BMW ortaklığı Berlin’de kuruldu. VW ve Porche, araç paylaşımı ortaklığı olan WeShare uygulamasını Berlin’de başlattılar. Önceki yazılarımda söz etmiştim. Almanya’nın otonom araçlar için ilk dijital yolu olan 17. Juni Bulvarı da Berlin’de. Tesla ise, Berlin Fabrikası’nda üreteceği Y Crossover modelini 2021 de banttan indirmeyi planlıyor. Aynı fabrikada ayrıca Tesla 3 ve pil üretimi de yapılacak. Dizayn ve arge merkezi ile birlikte istihdam adedi 10.000 kişiyi bulacak.

Berlin’in başkent olması, bu yeni yatırımın politik amaç taşıdığını akla getiriyor. Bu yıl Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 30. yıldönümü. Göreceli olarak yüksek işsizlik oranına sahip olan Berlin, bu yeni yatırım ile önemli sayıda çalışan nüfusunu çekecek görünüyor. Böylece şehir daha canlı ve nezih hale gelecek. Tesla’nın Berlin’deki fabrika yatırımının yakınında bulunan yeni Brandenburg hava limanının 2020 de açılması da ayrı bir avantaj olacak.

Sonuç olarak, elektrikli araçların 2021 den itibaren başlayacak Berlin merkezli büyük rekabetine hazır olalım.