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Testlerden beş yıldız aldı

Jeep'in yeni Compass modeli, Euro NCAP tarafından düzenlenen testlerden 5 üzerinden 5 yıldız aldı

Testlerden beş yıldız aldı

İSTANBUL (AA) - Jeep'in yeni Compass modeli, Euro NCAP tarafından düzenlenen testlerden 5 üzerinden 5 yıldız aldı.
Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, 70'in üzerinde aktif ve pasif güvenlik donanımı ve çok yüksek burulma direncine sahip güvenlik kafesi, Compass'ın bu önemli ödüle layık görülmesinde büyük rol oynadı.
Jeep Compass, yetişkin ve çocuk koruması, yaya koruma ve sürüş destek sistemleri kategorilerinden başarılı puanlar elde etti.
Compass'ta, radar tabanlı Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme İkaz Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Arka Trafik Tespiti Sistemi, kendi kendine frenlemeye de imkân veren Adaptif Hız Sabitleyicisi ve gelişmiş devrilme önleyici teknolojisiyle donatılan Elektronik Stabilite Programı gibi yüksek güvenlik donanımlarına yer veriliyor.
6 hava yastığı (sürücü ve ön yolcu için ön hava yastıkları, tüm sıralar için yan perde hava yastıkları ve ön koltuklar için yan hava yastıkları) ile ERM (elektronik devrilme azaltma) özellikli ESC (elektronik stabilite kontrolü) gibi özelliklerin de dahil olduğu tüm bu sistemler, Avrupa pazarında Compass modellerinin 5 yıldızlı standart güvenlik ve emniyet özelliklerini tamamlıyor.

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