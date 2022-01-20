Ticari araç devinde iki Hakan dönemi

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu’da gerçekleştirilen organizasyon değişikliği kapsamında, Genel Müdürlüğe bağlı “Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü” ve “Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü” oluşturuldu. “Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü”nü 2015’ten bu yana İhracat Direktörü olarak görev yapan Hakan Kefoğlu üstlenirken, “Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü”ne Satış Sonrası Hizmetler Direktörü olarak görev yapan Hakan Özenç atandı.

Yeni yapılanma kapsamında; Yurtiçi Satış ve Uluslararası Satış Direktörlükleri, Pazarlama İletişimi ve Bayi Geliştirme Müdürlüğü Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek.

Hakan Özenç yönetimindeki “Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü” bünyesinde ise Tedarik Zinciri, Teknik ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörlükleri yer alacak.

Hakan Kefoğlu - Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü

İstanbul Alman Lisesi’nin ardından 2003’te Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Hakan Kefoğlu, 2001-2004 yılları arasında IBS Danışmanlık’ta Danışman, 2005-2009 yılları arasında Mey İçki Dış Ticaret Departmanı’nda çeşitli görevlerde, 2009-2010 yılları arasında Doluca Şarapçılık’ta İhracat ve Ulusal Zincir Mağazalar Müdürü, 2010-2015 yılları arasında ise Anadolu Grubu’na ait Komili ve Kırlangıç markalarını bünyesinde bulunduran Ana Gıda A.Ş.’de sırasıyla İhracat Geliştirme Müdürü ve İhracat Müdürü olarak görev yaptı. 2020 yılında ABD ve Fransa’da INSEAD Üniversitesi’nin Yönetici Eğitim Programına katılan ve 2015’ten itibaren Anadolu Isuzu İhracat Direktörü olarak görev yapan Kefoğlu, Ocak 2022 itibariyle Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü olarak atandı.

Hakan Özenç - Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörü

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin ardından 1990 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Hakan Özenç, 2006 yılında Sabancı Üniversitesi’nde Yönetim üzerine Yüksek Lisans eğitimini (EMBA) tamamladı. 1994-2006 yılları arasında Anadolu Isuzu’da sırasıyla Kalite Kontrol Mühendisi, Kalite Kontrol Şefi, Malzeme İkmal Şefi, Otobüs Üretim Şefi, Üretim Müdürü pozisyonlarında görev alan Özenç, 2007-2013 yılları arasında ise Ar-Ge Müdürü olarak görev yaptı. 2014-2020 yılları arasında Üretim, Kalite Kontrol, Üretim Planlama ve Stok Kontrol bölümlerinden sorumlu Teknik Direktör, 2020-2022 yılları arasında Satış Sonrası Hizmetler Direktörü olarak görev yapan Hakan Özenç, Ocak 2022 itibariyle Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörü olarak atandı.