Tofaş Gönüllüleri, çocuklara “Kodlama” öğretiyor

Türkiye’nin en büyük dördüncü sanayi kuruluşu Tofaş, emsal teşkil edecek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü ve Tofaş Akademi iş birliğiyle, geleceğin şekillenmesinde etkin bir rol oynayacak olan “robotik kodlama” ve 3 boyutlu printer konularında örnek bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda hayata geçirilen “Çocuklar Kodlama Projesi” ile ilk etapta 208 öğrenciye geleceğin teknolojileri hakkında eğitimler verildi.



Her bir öğrenci 16 saatlik eğitim aldı



Proje kapsamında öncelikli olarak; Tofaş çalışanlarından oluşan 27 gönüllü eğitmen belirlendi. Robotik kodlama alanında yetkin olan gönüllü eğitmenler, üç gün süren eğitim çerçevesinde yaşları 9 ila 11 arasında değişen çocukların gelişim ve öğrenme kapasiteleri hakkında da bilgi sahibi oldu. Eğitim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte projenin ilk aşamasına geçilerek Tofaş çalışanlarının çocuklarının oluşturduğu 16 ayrı grupta yer alan 208 öğrenciye, robotik kodlama konusunda eğitimler verildi. Programda 16 saatlik eğitim alan öğrenciler; üç boyutlu yazıcı, yapay zekâ ve robotik kodlama konuları hakkında bilgi sahibi oldu. Eğitim boyunca hem keyifli vakit geçiren hem de algoritmik düşünme ve kodlama konularında bilgi birikimi kazanan öğrenciler, 16 saat süren eğitimin sonunda, sertifikalarını teslim aldı.



Çocukların, geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeleri hedefleniyor



Kodlama eğitimi ile çocukların, algoritmik düşünme sistemine adapte olması hedefleniyor. Ezbere dayalı eğitim sistemi yerine, düşünen, yaratıcı zekâsı gelişmiş, fikirlerini cesaretle ortaya koyan bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Tofaş, çocukların hayatta karşılaştığı sorunları kolaylıkla çözme yetkinliğine sahip olabilmesinin amaçlandığı kodlama projesini, yeni eğitim ve öğretim yılında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Bursa ve çevresindeki okullarda sürdürmeyi planlıyor. Belirlenecek okullarda; eğitmen ve eğitim sırasında kullanılacak olan tüm ekipmanın Tofaş tarafından sağlanacağı kodlama projesiyle, 2019 yılında 6 okuldaki öğrencilere yarar sağlanması hedefleniyor.