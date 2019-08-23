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TOGG CEO'su Karakaş: Yüzlerce kişi yerli otomobil için sıraya girdi

Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin prototipinin gerçek boyutlarında yürüyen bir araç olacağını belirtti.

TOGG CEO'su Karakaş: Yüzlerce kişi yerli otomobil için sıraya girdi
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Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin Almanya'nın başkenti Berlin'de değerlendirmelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen TOGG Yönetim Kurulu toplantısında yıl sonunda ön gösterimi yapılacak prototipin 1/4 ölçekli modelini yönetim kurulu başkanı ve üyelerine gösterdiklerini anımsatan Karakaş, ön gösterim aracını aralık ayında tanıtacaklarını söyledi.

Fotoğraflar Aralık ayından itibaren yayınlanacak

Karakaş, "Doğuştan elektrikli, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na ait, C segmentinde bir SUV olan aracımızın ön gösterim aracı sadece bir maket değil gerçek boyutlarında ve yürüyen bir araç olacak. Aracın fotoğrafları da aralık ayından itibaren paylaşılabilir hale gelecek" dedi.

Türkiye'de elektrikli araçların motor güçlerine göre 3 farklı vergi dilimi içinde değerlendirildiğini aktaran Karakaş, bunların yüzde 3 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olan 85 kilovatı geçmeyenler, ÖTV oranı yüzde 7 olan 85-120 kilovat arasındakiler ve yüzde 15 ÖTV oranıyla vergilendirilen 120 kilovatın üzerindeki araçlar olduğunu anlattı.

"Tek dolumla 500 km"

Karakaş, yerli otomobilde her kategori için bir güç seçeneği sunacaklarını belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın daha önce açıkladığı gibi tek dolumla 500 kilometre yol alabilecek kapasitede bir seçeneğimiz de olacak" diye konuştu.

"Endüstri 4.0 çerçevesinde robotik ve ağa bağlı teknolojiler kullanılacak"

Türkiye'nin otomobilinin akıllı bir araç olacağına işaret eden Karakaş, aracın akıllı alt sistemlerden oluşacağını ve akıllı cihazlara bağlanabileceğini ifade etti.

Karakaş, söz konusu aracı takip edecek diğer modellerde de kullanılacak elektrik elektronik mimarisinin tasarımının da şimdiden yapıldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Aracımız pazara çıktığında rekabetin gerektirdiği otonom sürüş özelliklerine sahip olacak, bataryasında ise son seviyede lityum iyon hücreler kullanılacak. Aynı zamanda otomobilimizin üretiminde de Endüstri 4.0 çerçevesinde robotik ve ağa bağlı teknolojiler kullanılacak. Fabrikanın nereye kurulacağı konusunda son değerlendirmeler
yapılıyor, kısa bir süre içinde açıklanacak olgunluğa ulaşacak."

Pazara 5 yıldızla çıkarma hedefi

Karakaş, yerli otomobil için kamu ve özel kullanıcılardan herhangi bir ön sipariş talep etmediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Pazara çıkmamıza 2 yıldan biraz daha fazla zaman olmasına rağmen yüzlerce yurttaşımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor. Bu konunun netleşmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Otomobilden daha fazlasını yapmak ve bir ekosistem inşa etmek üzere yola çıktığımızı her fırsatta dile getirdik, tüketicilerimize ulaşma konusunda da yenilikçi olacağımızı şimdiden söyleyebilirim. 2022 yılının ortasında pazara sunacağımız aracımız pazara çıktığı tarihte tüm markaların tüketiciye karşı sorumluğu neyi gerektiriyorsa onu sunacaktır."

Yerli aracı çarpışma testinden o günün şartlarında 5 yıldız alarak pazara çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Karakaş, "Türkiye’de üretilen ve bir süre sonra yurt dışı pazarlara ihracı planlanan bir otomobil gerek servis ağı, gerekse parça tedarikinde elbette ulaşılabilir ve yenilikçi olacaktır" diye konuştu.

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OtomotivYerli OtomobilTürkiyenin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş
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