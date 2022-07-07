Toyota'dan Çocuklara 'Hayalimdeki Araba Resim Yarışması'

Binlerce katılımcının yer aldığı yarışma 4 ayrı kategori üzerinden değerlendirildi. Çocuklara otomobilleri sevdirme ve onların hayal dünyalarını geliştirme temasıyla düzenlenen yarışma, 7 yaş ve altı, 8-11 yaş arası, 12-15 yaş arası ve özel eğitim alan çocukların katılımıyla gerçekleşti. Yarışmaya Türkiye’nin birçok ilinden binlerce çocuk hayallerindeki arabayı çizerek katıldı.

Hayalimdeki Araba Resim Yarışması için gönderilen resimler, uzman jüri tarafından orijinallik ve yaratıcılık bakış açısıyla objektif olarak değerlendirildi. Katılım koşullarına uygun olan resimler Prof. Dr. Aydın Ayan Başkanlığı’nda, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Teymür Rzayev, Doç. Dr. Burcu Ayan Ergen, Doç. Dr. Burcu Pehlivan, Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Doğan ve Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Kurumsal İletişim ve Planlama Birim Yöneticisi Nergis Bekdemir’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada dereceye giren çocuklar birbirinden kıymetli hediyelere hak kazandı. Kazananlara, ödülleri Toyota tarafından takdim edilecek.

Yarışmanın kazananları açıklandı

Jürinin değerlendirmesinin ardından Toyota, “Hayalimdeki Araba Resim Yarışması” sonuçlarını da duyurdu. Dört kategoriye göre sıralama şu şekilde gerçekleşti:

Özel Eğitimliler Kategorisi:

1. Yiğit Uçar: “Renkli Arabalarım” konulu resim

2. Onur Kılıç: “Işık Arabası” konulu resim

3. Öznur Karabacak: “Uğurlu Arabam” konulu resim

Jüri Özel Ödülü: Melek Göncüoğlu: “İsimsiz” konulu resim



8 Yaş Altı Kategorisi:

1. Ali Anmar Altundağ: “İğne Tasarımlı Jet Araba” konulu resim

2. Hera Kahvecioğlu: “Minik Dünyamın Kocaman Arabası” konulu resim

3. Muhammed Fatih Kılıç: “Karavanım” konulu resim

Jüri Özel Ödülü: Muhammet Yağız Hınıs: “Hayvanlarla Bir Dolu Macera” konulu resim

8-11 Yaş Kategorisi:

1. Dilara Karabacak: “Yardımsever Toyota” konulu resim

2. Beren Örs: “Barışın Ve Sevginin Güvercin Arabası” konulu resim

3. Kerem Özberk: “Çekirdek” konulu resim

Jüri Özel Ödülü: Elanur DOĞAN: “Müzikli Araba” konulu resim



12-15 Yaş Kategorisi:

1. Begüm SARITAŞ: “Zihin Makinası” konulu resim

2. Elis YAZICI: “Mucize Tohumlar” konulu resim

3. Tuğba COŞKUN: “Deniz Kuşu” konulu resim

Jüri Özel Ödülü: Ayşe Rana UÇAR: “Hayat Kuşu” konulu resim

Jüri Özel Ödülü: Begüm SARITAŞ: “Doğasever Araçlar” konulu resim



