Toyota'dan Çocuklara 'Hayalimdeki Araba Resim Yarışması' Toyota Resim Yarışmasında Hayallerdeki Arabalar Kağıda Döküldü. Her zaman ve her alanda yaratıcılığa önem veren Toyota, bir gelenek haline getirdiği “Hayalimdeki Araba Resim Yarışması’nın” bu yılki sonuçlarını açıkladı. Bu yıl 10. kez düzenlenen yarışmaya ilgi her geçen sene artarken, tüm çocuklar da yaratıcılıklarını eğlenceli bir şekilde ortaya koyma fırsatı elde ettiler.

07 Temmuz 2022 Perşembe 18:41