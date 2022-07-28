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Toyota'dan üretime bakım molası
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Toyota'dan üretime bakım molası

Sakarya’daki fabrikasında ürettiği araçların büyük bir kısmını 150’yi aşkın ülkeye ihraç eden Türk otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 1-14 Ağustos tarihleri arasında planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle üretime kısa süreli ara veriyor.

Toyota'dan üretime bakım molası

Üretim, ihracat, istihdam ve yatırımlarıyla ülke ekonomisine istikrarlı bir şekilde katma değer sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği Sakarya’daki fabrikasında planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 1-14 Ağustos tarihleri arasında üretimine kısa süreli ara veriyor.  

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2021 yılında Sakarya’daki üretim fabrikasında ürettiği 230 bin aracın 188 binini dünyanın 150’den fazla ülkeye ihraç ederek büyük bir başarıya imza atmıştı. 3.8 milyar dolarlık ihracat geliriyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM) tarafından Türkiye’nin İkinci Büyük İhracatçısı olarak ödüllendirilen şirket, bugüne kadar sergilediği üretim ve ihracat performansını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ToyotaToyota Otomotiv Sanayi Türkiye
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