Toyota'dan üretime bakım molası

Üretim, ihracat, istihdam ve yatırımlarıyla ülke ekonomisine istikrarlı bir şekilde katma değer sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği Sakarya’daki fabrikasında planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 1-14 Ağustos tarihleri arasında üretimine kısa süreli ara veriyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2021 yılında Sakarya’daki üretim fabrikasında ürettiği 230 bin aracın 188 binini dünyanın 150’den fazla ülkeye ihraç ederek büyük bir başarıya imza atmıştı. 3.8 milyar dolarlık ihracat geliriyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM) tarafından Türkiye’nin İkinci Büyük İhracatçısı olarak ödüllendirilen şirket, bugüne kadar sergilediği üretim ve ihracat performansını her geçen gün artırmaya devam ediyor.