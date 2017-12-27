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Toyota, dünyanın en çevreci otomobil markası seçildi

Toyota, bir kez daha dünyanın en çevreci otomobil markası olarak seçildi.Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çevreci şirketlerini belirlemek amacıyla Newsweek dergisi tarafından her yıl düzenlenen "Global...

Toyota, dünyanın en çevreci otomobil markası seçildi

İSTANBUL (AA) - Toyota, bir kez daha dünyanın en çevreci otomobil markası olarak seçildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çevreci şirketlerini belirlemek amacıyla Newsweek dergisi tarafından her yıl düzenlenen "Global 500 Çevreci Şirket" sıralamasında 16’ncı olan Toyota, otomobil kategorisinde ise birinci olmayı başararak sektöründeki en yakın rakibinden 29 sıra önde olarak listeye girdi.
Ödül, Toyota’nın hibrit ve yakıt hücreli araçlar üreterek sürdürülebilirlik konusundaki başarılarını gösterirken, birçok şirketin önünde dünyanın en çevreci otomobili olmasını sağladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Johan van Zyl, şunları kaydetti:
"En başından itibaren Toyota’da yaptığımız her şeyin ortasında çevre olmuştur. 2015 yılında başlattığımız 2050 Çevre Vizyonu, ürünlerimizin tüm yaşam çevrimi boyunca çevre üzerinde bıraktığı etkileri azaltma konusunda tüm önemli noktaları güçlendirmesini sağladı. Bu çabanın Newsweek tarafından ödüllendirilmesi, Toyota’nın sürdürülebilir stratejisinin karşılığını verdiğini gösteriyor."
Yıllık olarak açıklanan "Newsweek Yeşil Şirketler Sıralaması", dünyanın en büyük şirketlerini, enerji, su kullanımı ve atık seviyelerine göre değerlendiriyor. Listede Toyota, sürdürülebilirlik ve çevresel performans konusunda bir kez daha büyük bir başarı elde etti.

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