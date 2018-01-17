Toyota'nın hibrit satışları 11 milyonu aştı

İSTANBUL (AA) - Toyota, ilk seri üretim hibrit aracını sunduğu 1997 yılından bu yana hibrit araç satışlarında 11 milyon 211 bin 115 adete ulaştı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, kendi kendini şarj eden ve harici şarj ihtiyacı duymayan hibrit teknolojisini yakın ve orta vadede çözüm olarak gören şirket, bu teknoloji ile yüksek sürüş konforu ve düşük yakıt tüketiminin yanı sıra çevreye ve insan sağlığına verdiği önemi sürdürüyor.

Toyota'nın 2017 yılında Avrupa pazarındaki hibrit satışları bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak 406 bin adet oldu. Toyota'nın Avrupa'daki 1 milyon 1 bin 700 adetlik toplam araç satışı içindeki hibrit otomobillerin payı da yüzde 41'e yükseldi. Böylece Toyota, ilk seri üretim hibrit aracını sunduğu 1997 yılından bu yana hibrit araç satışlarında 11 milyon 211 bin 115 adete ulaştı.

Türkiye'de bugüne kadar 6 bin 500 hibrit otomobil satışı yapan Toyota, bu satışların 4 bin 110 adetlik bölümünü hibrit araçlara getirilen vergi teşvikiyle beraber 2017 yılında gerçekleştirdi. Hibrit modeller arasında en çok tercih edilen otomobil ise Türkiye'de üretilen ilk hibrit olan Toyota C-HR oldu. Buna göre 2017'de Türkiye'de satılan her 4 hibritten 3'ü Toyota C-HR Hybrid olarak gerçekleşti. Ayrıca, Türkiye'de satılan 100 hibrit otomobilden 92'sinin Toyota hibrit olması da bir başka rekoru beraberinde getirdi.



- ODD'den birincilik ödülü



Türkiye'de hibrit farkındalığının artmasında Toyota tarafından satış, satış sonrası gibi bir çok alanda yürütülen 360 derece iletişim çalışmaları da etkin bir rol oynadı. Bu çalışmalar sonucunda Toyota "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2017 Gladyatörleri" yarışmasındaki "Yılın Entegre İletişim Kampanyası" kategorisinde "Toyota Hybrid" projesi ile birinciliğe layık görüldü.



Yıllık hibrit otomobil satışları 1,5 milyon adetlere yaklaşan Toyota, 2020 yılına kadar toplamda 15 milyon hibrit araç satışına ulaşmayı hedefliyor. Bugün dünyanın 90 ülkesi ve bölgesinde 33 farklı hibrit ve bir plug-in hybrid modeli ile pazarda yer alan Toyota, 11 milyonun üzerindeki satışıyla hibrit teknolojisi konusunda liderliği elinde bulundurmayı da sürdürüyor.



Toyota'nın Türkiye'de satışa sunduğu hibrit modelleri arasında; "Yaris Hybrid", "RAV4 Hybrid", "Prius", "Auris Hybrid", "Auris Touring Sports Hybrid" ve "Toyota C-HR Hybrid" bulunuyor.