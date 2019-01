Toyota olarak 2019’da pazarın düşüşü kadar küçülmeyeceğiz

İSTANBUL (AA) - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, "Toyota olarak 2019 yılında yeni modellerimiz ile birlikte Türkiye’de üretilecek 12’nci nesil Corolla’dan çok ümitliyiz. 2019’da Toyota olarak pazarın düşüşü kadar küçülmeyeceğiz. Çünkü bu yıl 4 yeni modelimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.

Bozkurt yaptığı açıklamada, konjonktürel gelişmeler ve kurlardaki yükseliş eğilimine rağmen Toyota’nın 2018 yılını 30 bin 819 binek, 3 bin 159 ticari araç olmak üzere toplamda 33 bin 978 satış ile tamamladığını bildirdi.

Toplam pazarın 620 bin 937 olarak gerçekleştiğini ve geçen yıla oranla yüzde 35,06’lık bir daralmanın yaşandığını anımsatan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Toplam pazarda yüzde 5,5’lik oranla ilk 5 marka içindeyiz. Kasım ayındaki binek otomobil satışları birinciliğimizin ardından, aralık ayında toplam 3 bin 493 adetlik satışımız ile birlikte 2018 yılı toplamında ilk 5 sıra içindeki yerimizi aldık. Lokomotif modelimiz Corolla’nın 23 bin 576 adetlik satışı başta olmak üzere tüm modellerimizin bu konuma gelmemizde önemli katkısı var. Bundan daha önemlisi Türkiye pazarında sattığımız bütün araçların yüzde 89,4’ünü ülkemizde üretiyoruz. Bu her açıdan ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor."

Bozkurt, 2018 yılında toplam Toyota satışları içinde toplam hibrit araç satışlarının da artış gösterdiğini kaydederek, “2018’de 3 bin 373 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştirdik. Böylelikle toplam satışlarımız içindeki hibrit payı yüzde 9,9’a ulaştı. Bugün Türkiye’de satılan her 100 hibrit otomobilden 88’i Toyota markalı. 2019 yılında Türkiye’de hibrit versiyonu da üretilecek olan 12. nesil Corolla modelimizin de katılmasıyla Türkiye pazarında, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Prius ve Toyota C-HR Hybrid ile yer almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



- "ÖTV indiriminin devamı olumlu"



Bozkurt, kasım ayının başında yürürlüğe giren ÖTV indirimi ve KDV düzenlemesinin sektöre olumlu katkılar yaptığını belirterek, “Zor bir dönemden geçerken böyle bir uygulamayı devreye almak hem sektörü hem de otomobil ve ticari araç almayı düşünenleri oldukça memnun etti. ÖTV ve KDV düzenlemesinin 2019 yılının ilk 3 ayında da sürecek olması sektörümüze olan olumlu katkıyı devam ettirecektir. Toyota olarak ÖTV ve KDV düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden önce ekim ayında tüketicilerimiz lehine olan indirim kampanyamızı devreye almıştık. Ocak ayında da aralık ayı fiyatlarıyla bu kampanyaya destek vermeyi sürdüreceğiz. Bu sayede tüketici lehine pozitif yararlar ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

2019 yılının tüm sektörler için çok hassas olmasını beklediklerini aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"Sektör olarak bugüne kadar her zaman bardağın dolu tarafına bakmaya gayret gösteren bir yaklaşım içinde olduk. 2018 yılının son aylarına geldiğimizde pazarın gidişatını öngörmekte zorluk çekiyorduk ve bazı önlemler alma gerekliliği ortaya çıkmış durumdaydı. Bunları düşünürken ÖTV ve KDV ile ilgili düzenleme geldi ve piyasa canlandı. Bu düzenlemenin 3 ay daha devam edecek olmasıyla birlikte sektörümüzdeki bu canlanmayı 2019 yılının ilk çeyreğinde de görmeyi bekliyoruz."

Bozkurt, kur etkilerinin 2019 yılında yaşanmaya başlayacağına da değinerek, “2018’in başından bu yana avro yüzde 65’lik bir artış gösterdi. Aynı dönemde bizim araçlarımıza yaptığımız fiyat artışları modeline göre yüzde 25-49 arasında değişti. Şimdi 2019 modeller geleceği için günlük kurlara göre hareket edilecek. 2019 umarım çok kötü bir yıl olmaz. Yıl sonu satış tahmini olarak 400-450 bin aralığını öngörüyorum. Bu durumda da temkinli planlar yapmak gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.



- “Yeni Corolla’dan çok ümitliyiz”



Bozkurt, Türkiye’de üretilecek ve şubat ayı ortalarından itibaren satışa sunulacak yeni nesil Corolla’nın yine itici güçleri olacağını kaydederek, Toyota olarak 2019 yılında yeni modelleriyle birlikte Türkiye’de üretilecek olan 12’nci nesil Corolla’dan çok ümitli olduklarını belirtti.

2019’da Toyota olarak pazarın düşüşü kadar küçülmeyeceklerini vurgulayan Bozkurt, "Çünkü bu yıl 4 yeni modelimizi sunacağız. Sektörümüzde yeni modeller 6-7 yılda bir gelir ve yeni modelin her zaman bir müşterisi vardır. Sektörde 400 binli rakamların konuşulduğu bir ortamda, biz de 30 binlere göre bir plan yapacağız ancak pazarın seyrini her ay gözleyerek karar vereceğiz. Böylelikle satış hedefimizi bu duruma göre revize edeceğiz.” ifadelerini kullandı.