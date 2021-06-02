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Toyota Türkiye'ye platin ihracat ödülü

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gerçekleştirdiği üretim ve ihracat rakamlarıyla ülke ekonomisine katma değer sağlamaya istikrarlı bir şekilde devam ediyor. 2021 yılında da başarılarını sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından İhracat Başarı Ödülleri’nde Platin İhracat Ödülü’ne layık görüldü.

Toyota Türkiye'ye platin ihracat ödülü
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Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) pandemi koşullarına rağmen üstün ihracat performansı gösteren firmaları ödüllendirdiği İhracat Başarı Ödülleri’nde, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ikinci sırada yer alarak Platin İhracat Ödülü’ne layık görüldü. 2020 yılında 30. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, OİB tarafından verilen Platin İhracat Ödülü ile bir başarı daha elde etti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik tarafından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo’ya takdim edildi. Platin İhracat Ödülü’ne layık görüldüklerinden dolayı teşekkür eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo, “Bu ödülü tüm Toyota camiası adına onur duyarak kabul ediyorum. Toyota olarak uygulamaya devam edeceğimiz temel değerlerimiz ile varlığımızı gelecek yıllarda da sürdürerek daha pek çok başarıya imza atacağız. Buna gönülden inanıyorum” dedi.

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Toyota Otomotiv Sanayi TürkiyeOtomotiv Endüstrisi İhracatçıları BirliğiPlatin İhracat ÖdülüToyota
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