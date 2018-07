Toyota varsa “Engel Yok”

İSTANBUL (AA) - Toyota, 2020’de olimpiyatlara ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Tokyo’da "her yerde, herkese hareket özgürlüğünü" sağlayan en yeni teknolojileriyle boy gösterecek.

Toyota açıklamasına göre, Toyota engelli insanların hayatın her alanında özgürce yerini alması için yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.

Bunun örneklerini geçmiş yıllarda veren şirket, 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda da fiziksel engelli insanlara her alanda hareket özgürlüğü sağlayacak yeni teknolojilerini sunacak. Olimpiyat oyunlarında; herkes için hareket özgürlüğü ile birlikte hidrojenli araçları temel alan sürdürülebilir bir toplumun altını çizecek olan Toyota, aynı zamanda oyunlar süresince resmi görevlileri ve atletleri son ağa bağlantı sistemlerine sahip araçlarla taşıyacak.



-Engellilere Özel Araçlar

Bunlardan biri otonom sürüş özelliğine sahip TOYOTA Concept-i olacak. Gelecek jenerasyon elektrikli araç olarak gösterilen e-Palette ile birlikte engelli araç ürün gamında yer alan WelCab ile de olimpiyatlarda herkes özgürce ulaşım imkanından yararlanacak.



Bununla birlikte Toyota’nın yeni JPN Taxi’leri tekerlekli sandalye kullananlar dahil dünya çapından gelen insanların, Tokyo içinde ulaşımını rahatça gerçekleştirecek. Kişisel hareketlilik çözümü sunan Toyota i-ROAD gibi araçlar da ulaşımın yanı sıra, ayakta sürüş sağlayarak güvenlik görevlilerinin hareket kabiliyetini artıracak.



Toyota, sürdürülebilirlik teması kapsamında oyunlara resmi kullanımlar için toplamda 3 bin yolcu kapasitesine sahip filo tedarik etmeyi de amaçlıyor. Toyota, Tokyo 2020’nin hidrojen için bir dönüm noktası olacağından hareketle sıfır emisyonlu yakıt hücreli otobüsleri ve Mirai sedanlarını da olimpiyatlarda kullanıma verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Başkanı Akio Toyoda, engelli insanların özgürce hareket etmesi için yenilikçi fikirleri üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hareket özgürlüğü ile rüyaların gerçeğe dönüşeceğini dile getiren Toyoda, "Topluma katılmanın temelinde hareket özgürlüğü yatıyor. Toyota ise hareket etmek isteyen herkesin karşılaştığı problemlerle baş etmesi için yardımcı olmak istiyor. Hareket kabiliyetinin engel değil bir olasılık olmasını istiyoruz. Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda yer alarak Toyota’nın herkesi kucaklayan bir marka olduğunu ortaya koyacağız. Herkes için hareket kabiliyeti hedefimizde yeni bir adım daha attık ve bunu atletler bize her gün gösterecekler." ifadelerini kullandı.