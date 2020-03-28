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Tüm bayilerini internete taşıdı!

Doğan Holding tarafından temsil edilen Suzuki’nin ülke genelindeki bayilikleri uzaktan satışa imkan veren görüntülü görüşme teknolojisiyle donatıldı.

Tüm bayilerini internete taşıdı!
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Evden kolaylıkla marka temsilcileriyle görüntülü görüşmeye imkan veren sistemi kullanmak için ek bir uygulama ya da cihaza da ihtiyaç kalmıyor. Müşteriler, otomobil, motosiklet ve deniz motorları hakkında artık showroom’lara gitmeden bilgi alabiliyorlar.

Konuyla ilgili bilgiler veren Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri CEO’su Kağan Dağtekin, “Günümüzde uzaktan bağlantı teknolojileri bir hayli ilerledi, zaman ise çok değerli bir hale geldi. Bu paralelde, biz de hem Suzuki otomobil, motosiklet ve deniz motoru markalarımız için canlı görüntülü sisteme geçiş yaptık. 11Sight ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde tüm bayilerimizin dahil olduğu bir altyapı oluşturduk. Artık müşterilerimiz evlerinden çıkmadan bayilerimizi ziyaret edebilir; marka temsilcilerimizle görüşebilir, bilgi alabilir hatta pazarlık dahi edebilirler. Bu hafta devreye aldığımız uygulamanın, özellikle içerisinde bulunduğumuz hassas dönemde müşterilerimiz ve çalışanlarımız için kolaylık ve memnuniyet sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sistem nasıl çalışıyor?

Suzuki web sitesine girip yetkili satıcı listeleri içerisindeki ilgili linklere tıklayan müşteriler saniyeler içerisinde bağlantı kurdukları marka yetkilisinin akıllı telefonu ya da tableti üzerinden görüntülü görüşme yapabiliyor. Burada merak ettikleri soruların yanıtlarını öğrenebilen müşteriler, ürün ve hizmetler hakkında dilediği bilgiyi alabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğan HoldingSuzukiKağan Dağtekin
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