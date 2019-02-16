Tüm Ford Trucks çekiciler 12 ay vade ve ‘0 faiz’ avantajıyla yetkili satıcılarda Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, şubat ayında müşterilerine birbirinden avantajlı ve cazip teklifleri sunmaya devam ediyor. Şubat ayına özel tüm çekici serisi araçlarında 250.000 TL krediye, 12 ay vade, %0 faiz fırsatı sunan Ford Trucks’ın ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü yeni çekicisi F-MAX de bu kampanya kapsamında müşterileri bekliyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:30