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Tunus'a 400'üncü aracını törenle teslim etti

Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, ihracatta hız kesmiyor. Modern toplu taşıma araçları ile dünyanın 50’den fazla ülkesinde büyük beğeni toplayan Otokar, yeni teslimatını Tunus'a gerçekleştirdi. Özel ve kamu toplu taşıma şirketlerinin yanı sıra Ulaştırma ve Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin katılımı ile gerçekleşen törenle 400'üncü Otokar otobüsü hizmete başladı.

Tunus'a 400'üncü aracını törenle teslim etti

Otokar, toplu taşıma için ürettiği otobüslerle Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da önemli satışlara imza atmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İspanya'dan Almanya'ya, Fransa'dan Belçika ve İtalya'ya kadar dünyanın 50'yi aşkın ülkesinde yolculara konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan Otokar, son teslimatını Tunus'a gerçekleştirdi.

15 yıla yakın süredir şehir içi, turizm ve servis alanında Tunuslu otobüs ve turizm işletmecilerinin öncelikli tercihlerinden olan Otokar, yurt dışında Navigo ismi ile tanınan yolların 'Sultan'ını törenle teslim etti.

Otokar Tunus Distribütörü Sotradies'in gerçekleştirdiği satış için Kartaca'da düzenlenen teslimat törenine, Otokar Ticari Araçlar Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Bubik, Grup Yöneticisi Onur Öner, Sotradies Grup Başkanı Mr. Chaibi'nin yanı sıra Tunuslu özel ve kamu taşıma şirketleri ile Ulaştırma ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileri katıldı. Gerçekleşen teslimatla Otokar'ın Tunus'taki 400'üncü aracı hizmete başladı.

Törende konuşan Otokar Ticari Araçlar Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Bubik, kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştirilen Otokar otobüslerinin dünyanın dört bir yanında toplu ulaşım, turizm ve servis hizmetlerinde tercih edilmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, 'Uzun yıllardır Tunus'ta farklı ihtiyaçlar için üretilen çeşitli model ve özelliklerdeki araçlarımızla hizmet veriyoruz. Bugün 400'üncü aracımızın Tunus caddelerine çıkıyor olmasının gururu içerisindeyiz. Otokar Navigo'nun Tunuslulara hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Hakan Bubik, Soretras yetkililerine 400'üncü teslimat anısına bir plaket takdim etti.

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Tunusa 400üncü Aracını Törenle Teslim EttiOtokar
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