Türk firma otomobil dönüşümüne yapay zekayı kattı

Erbakan Malkoç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, otomobil dönüşümünde hem Türkiye hem de dünyada büyük bir pazar ve ciddi bir takip kitlesi bulunduğunu ifade etti.

DizaynVip olarak özel tasarım ve teknolojiyle donatıp dönüştürdükleri araçların 35 ülkede yollarda olduğunu aktaran Malkoç, el yapımı işçilikle üretim yaptıklarını, hızlı üretim noktasında son 5 yılda ciddi yatırım gerçekleştirdiklerini ve bunların meyvelerini 2018 itibarıyla almaya başlayacaklarını dile getirdi.

Hızlı üretim projesi kapsamında Çin'de fabrika kurduklarını anlatan Malkoç, "Bütün ürünler 'Made in Turkey' olarak buradan demonte olarak gidecek, orada Çinlilere montaj yaptıracağız. Bazı şeyleri tersine çevirmek lazım. Biz bunu yapabiliriz." diye konuştu.

Malkoç, Çin'de hedef müşteri kitlesi olarak milyoner ve milyarderleri baz aldıklarını belirterek, şu anda Çin'den 110 civarında sipariş geldiğini, ancak hacmin hızlanabilmesi için ülkeden para çıkışının önündeki zorlukları aşmaya çalıştıklarını dile getirdi.



- "Dönüştürdüğümüz aracın fiyatı 5 kat artıyor"

Şu an en çok üzerinde durdukları konunun katma değerli üretim olduğunu vurgulayan Malkoç, "Katma değeri en üst seviyede ihracat yapan şirketlerinin başında geliyoruz. Bizim kilogram başı ihracatımız 250-300 doların altına düşmüyor. Dönüştürdüğümüz bir araba, kendi fiyatının 5 kat üzerine çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

Erbakan Malkoç, şunları kaydetti:

"Dünyanın en iyi otomobil üreticisinin ürettiği otomobili alıyoruz, içindeki bütün parçaları söküp kenara atıyoruz. O markanın aracını başka bir boyuta çevirerek, aynı ülkeye 4-5 kat fiyatla geri satabiliyoruz. Biz otomobile böyle bir katma değer oluşturuyoruz. Dünyada marka değeri ortaya çıkarmak en zor olan şeydir. Bizim marka değerimiz ortaya çıktı. İnsanlar 8 ay sizin ürününüzü almak için sırada bekliyorsa, ürettiğiniz ürün çok değerli demektir."

Malkoç, dünyanın her yerinden kendilerine talep olduğuna değinerek, "Bizim satmak sorunumuz yok. Bu işi seri üretime geçirmek kolay değil. Teknolojiyi hızlı bir şekilde işin içine aldık. Kalite standartları çok yüksek işler yapıyoruz. Tip onay belgesiyle çalışan, 'Van Partner by Mercedes-Benz' sertifikasına sahip, dünya otomobil üreticilerinin teknik standartlarında üretim yapan bir şirketiz." görüşlerini aktardı.



- "Yapay zeka üzerinde çalışıyoruz"



2023 yılında 1,5 milyar avro ciroya ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Malkoç, 4-5 yıldır gerçekleştirdikleri bütün yatırımlarının, dünyada bu işi kişiye özel ve hızlı şekilde yapacak bir firma olma yönünde olduğunu kaydetti.

Malkoç, "Hedefimizde burada kalmak yok, çok ilerisi var. Bu katma değeri artırıp bu ülkeye milyarlarca avro getirmeyi hedefliyoruz." dedi.



"Biz kazandıkça büyüyüp, büyüdükçe üretim hızını artırmaya çalışıyoruz" diyen Malkoç, yurt dışından ortaklık teklifleri de aldıklarını ifade etti.

Malkoç, otomobil dönüşümünde şu an yapay zeka, hologram gibi yenilikler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Sesle mekaniğe komut verdiğimiz, yanıt aldığımız ve araçla duygusal bağ kurduğumuz teknolojiyi zaten uyguluyoruz. Şimdi bunu yapay zeka ile birleştirip, saniyenin 4'te 1'inde 100 bin siteyi birbiriyle kesiştirerek en doğru bilgiyi alacağız. Örneğin arabanın içinde bir Çinli konuşacak ben Türkçe duyacağım; ben Türkçe konuşacağım o Çince duyacak. Ses frekansını havada değiştireceğiz. Yapay zekanın büyük bölümü bitti ama daha uygulamaya almadık. Büyük bir proje olacak. Devletimizin de buna destek vermesi lazım. Ar-Ge ve tasarım merkezi olma yolunda epey mesafe kat ettik. Bunun için bütün altyapı tamamlandı." değerlendirmesinde bulundu.