Türk otomotivcileri Rus pazarına giriyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), pandemi sonrası sektörün ilk yüz yüze fuarı olan MIMS Automechanika Moskova 2021 Fuarı'na 28 firma ile geniş milli katılım gerçekleştirdi. Türk otomotiv firmaları, yıllık 18 milyar dolar otomotiv ithalatı ile önemli potansiyel barındıran Rusya’da, ev sahibi ülke başta olmak üzere 35 ülkeden sektör temsilcileri ile ikili iş görüşmesi yapma şansı yakaladı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Geçen yıl Türk otomotiv sektörü olarak Rusya’ya ihracatımız 468 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisinin bu rakamda yüzde 83 gibi yüksek bir payı bulunuuyor. Rusya’nın tedarik endüstrisi ithalatı ise yaklaşık 10 milyar dolarla büyük potansiyele sahip. Hedefimiz, Rusya’ya 2013 yılında 1,1 milyar dolara kadar yükselen ihracat rakamlarını yeniden yakalamak. Fuarların da etkisiyle gelecek dönemde otomotivde iki ülke işbirliğinin güçleneceğine ve tedarik sanayi başta olmak üzere sektör ihracatımızın artacağına inanıyoruz.”

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), pandemi sonrası ilk yüz yüze fuar olan MIMS Automechanika Moskova 2021 Fuarı'na geniş milli katılım gerçekleştirdi. OİB, otomotiv endüstrisinde dünyanın önde gelen ticaret fuarlarından olan ve 23-26 Ağustos tarihleri arasında Moskova’da düzenlenen MIMS Automechanika 2021 Fuarı'na toplam 28 yerli firma ile katıldı. Otomotiv yedek parça, sistem, aksesuar, bakım-onarım, yıkama-yenileme yönetim-dijital çözüm gibi alanlarda ürünlerin sergilendiği fuar, dünya otomotiv endüstrisinin önde gelen buluşma noktalarından biri olma özelliği taşıyor.

MIMS Automechanika Moskova Fuarı’na Türk otomotiv sektörünün ihracattaki tek koordinatör birliği OİB’in organizasyonunda katılan Türk firmaları, Rusya başta olmak üzere 35 ülkeden otomotiv sektör temsilcileri ile ikili görüşme fırsatı yakaladı. Fuarın ilk gününde OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu’nun ev sahipliğini yaptığı Türkiye Milli Standını, T.C. Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile Moskova Ticaret Başmüşaviri Ferudun Başer de ziyaret etti.

Çelik: “Rusya ile işbirliği fırsatlarını geliştireceğiz”

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2020 yılında 468 milyon dolar otomotiv ihracatı gerçekleştirdikleri Rusya ile iş birliğini artırmayı ve ihracata ivme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Pandemi nedeniyle geçen yıldan bu yana online fuarlar ve dijital sektörel ticaret heyetleri gibi organizasyonlarımızla mevcut ve alternatif pazarlarda ihracatı artırmaya çalışıyoruz. Mart 2020 döneminden bu yana ilk kez yüz yüze fuarda, Rusya başta olmak üzere dünya otomotiv sektörü temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı yakaladık. Oldukça verimli geçen MIMS Automechanika Moskova, aynı zamanda firmalarımız açısından moral ve motivasyon kaynağı oldu” dedi.

Rusya’da tedarik sanayii açısından güçlü durumdayız

Baran Çelik, Avrupa’nın en kalabalık nüfusuna sahip olan Rusya’nın 2020 yılında 18 milyar dolar otomotiv ithalatı ile endüstride büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Türkiye’nin Rusya’da özellikle tedarik sanayiinde güçlü durumda olduğunun altını çizen Baran Çelik, şu bilgileri paylaştı: “Türkiye, Rusya’nın otomotiv ithalatında 11. sırada, Rusya ise otomotiv ihracatımızda 14. sırada yer alıyor. Rusya, tedarik endüstrisinde ise en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz sekizinci ülke durumunda. Geçen yıl Türkiye olarak Rusya’ya 468 milyon dolar otomotiv ihracatı yaptık. Bu rakam içinde tedarik endüstrisi ihracatımız ise yaklaşık 400 milyon dolar düzeyinde. Bu rakam, Rusya’ya yönelik toplam otomotiv ihracatımız içinde yüzde 83 gibi çok yüksek bir paya sahip. Rusya’nın tedarik endüstrisi ithalatının 10 milyar dolar civarında olduğunu göz önüne alırsak, Türkiye olarak önümüzde çok büyük bir potansiyel olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye ise Rusya’nın tedarik endüstrisi ithalatında yedinci sırada yer alıyor.”

Hedef, geçmiş yıllardaki yüksek ihracat rakamlarına ulaşmak

Türkiye ve Rusya arasındaki otomotiv endüstrisindeki iş birliğinin inişli çıkışlı bir grafik sergilediğini belirten Baran Çelik, “Türkiye’nin Rusya’ya otomotiv ihracatı 2013 yılında 1,1 milyar dolara kadar yükselmişti. Ancak sonraki yıllarda bu rakamlara ulaşılamadı. Özellikle pandemi nedeniyle 2020 yılı ilk yarısında otomotiv endüstrisinde daha önce görülmemiş ölçüde büyük kayıplar yaşadık. Buna rağmen organize ettiğimiz sanal fuarlar ve dijital ticaret heyeti programlarıyla sektöre ivme katmaya çalıştık. Uzun bir aradan sonra Rusya başta olmak üzere pek çok ülkeden otomotiv firmaları ile ilk kez yüz yüze bir fuarda buluşuyor olmaktan mutluyuz. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Rusya Federasyonu sektör temsilcileri arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine ve karşılıklı ticaretin de giderek artacağına inanıyoruz” diye konuştu.