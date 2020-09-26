Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçısı oldu

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gerçekleştirdiği üretim ve ihracat rakamlarıyla başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Her yıl 150’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı araştırmasında Türkiye genelinde ve kendi sektöründe 2. büyük ihracatçı olarak ödülün sahibi oldu.Ödül, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk’e takdim edildi. Ayrıca ödül ile beraber Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayınlanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı” da Şentürk’e verildi.

2019 yılında ürettiği 252 bin adet otomobil üretiminin 227 binini ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 4,23 milyar dolar değerinde ihracat geliri elde etti. Üretiminin %90’ını dünyanın 150’yi aşkın ülkeye ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, halen 5500 kişilik istihdamı ve 2,3 milyar dolar değerinde toplam yatırımı ile Sakarya ve Türkiye’ye katma değer sağlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından da Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabrika seçilerek “Golden Plant” ödülüne layık görülen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye bu yıl 30. yılını başarılarla kutluyor.