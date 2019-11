"Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyoruz"

Otomotiv sektöründe dünya devi markalar için üretim yapan İnci Holding, teknolojinin hızıyla yarışan otomotiv sektöründeki değişime uygun adımlar atıyor. Akü ve jant fabrikalarına yeni yatırımlar yapan ve üretimi arttıran İnci Holding bir yandan da faaliyet gösterdiği sektörlerle ilgili girişim ekosistemiyle yakın temasta ilerliyor.

2019’u değerlendirip 2020 vizyonlarını anlatan İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, 2019’u TL bazında yüzde 17 büyüme ile kapatacaklarını, 2020 için de hız kesmeyip TL bazında yüzde 17’lik büyüme hedefi belirlediklerini söyledi. Gök, şu bilgileri verdi:

“İnci Holding olarak üretimimizin yüzde 65’ini dünyada 100’ün üzerinde ülkeye ihraç ediyor, dünya devi ortaklarımızdan aldığımız güçle istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Güney Amerika ve Afrika’da yeni pazarlara giriş yaptık. Japon ortaklığımızla büyüyen İnci GS Yuasa’nın üçüncü akü fabrikasını geçen yıl devreye aldık. Yeni fabrikamızla akü üretim kapasitemizi 5 milyon adetten 7 milyon adede çıkarttık. Yeni fabrikamızla Türkiye’de en yüksek kapasiteli akü üretimine sahip fabrika haline geldik. 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz ortaklığımızın ilk 5 yılı için belirlediğimiz toplam 250 milyon TL yatırım gerçekleştirme hedefimize daha dördüncü yılımızda ulaştık. 2020 yılı sonuna kadar ise 350 milyon TL’lik yatırıma ulaşmış olmayı planlıyoruz. İnci GS Yuasa’da bu kez hedefimizde, 2020 sonunda binek ve hafif ticari araç segmentinde pazar lideri olmak ve 2015 yılına göre 2021’de ihracatımızı 3 kat arttırmak var.

Maxion İnci Jant grubumuzda, 2018 yılına paralel olarak 2019 yılında da 10 milyondan fazla jant üretimi ile yılı kapatmayı öngörüyoruz. Jant alanında tüm fabrikalarımızı, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 çalışmalarımız kapsamında 2030 yılına kadar akıllı fabrikalara dönüştürme hedefimiz bulunuyor. Yenilik ve inovasyon konularındaki lider konumumuzu dijital dönüşüm konusunda da öncü bir rolle sürdürüyoruz. Maxion İnci Jant Grubu’nun 4 fabrikasında toplamda aktif 285 adet robotumuz bulunuyor. Sektörde en fazla adette robotu olan fabrikaların arasındayız.

Üretimde durmuyor, büyümemizi sürdürüyoruz. Brezilyalı ortaklarla birlikte bu yıl beşinci fabrikanın temelini attık. Yeni fabrikamızın, yeni kurulacak 21 bin metrekare alanıyla 2020 yılında faaliyete başlamasını öngörüyoruz. Grubumuzun jant üretim esnekliğini ve ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz. Yeni jant fabrikamızla beraber toplamda tamamı Manisa’da bulunan dokuz üretim tesisine sahip olacağız.

Akü ve jant üretimindeki büyümemizle, üretim hacmimizi yukarıya taşımamızla birlikte İzmir ve Manisa’nın istihdamına da katkımız artıyor. Dokuz üretim tesisiyle istihdamımızın da 3 bin kişinin üzerine çıkmasını planlıyoruz.

ISM Minibar şirketimizde de yeni inovatif otel ekipmanları üretimine ev sahipliği yapmasını planladığımız ISMART Tasarım Merkezi’mizi hayata geçirdik. Yusen İnci Lojistik şirketimizde de İzmir Bayraklı Ofisi’mizin açılışını gerçekleştirdik” dedi.

Gök, iş geliştirme stratejisi çerçevesinde mevcut faaliyet alanları dışındaki yatırım alanlarını belirlediklerini söyledi. Neşe Gök, “Yeni vizyonumuzla beraber yönümüzü geleceğe döndük. Bu gelecek projeksiyonu ile mevcut faaliyet alanlarımızla, yeni odak alanlarımızın girişim ekosistemi ile hangi noktalarda sinerji sağlayacağına çalıştık. 2020-2021’de bizi teknolojisiyle ileriye taşıyacak global ölçekli yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. Bunu gelişmelerle birlikte geçtiğimiz yıl stratejik yatırımcısı olarak hayata geçirdiğimiz Vinci Girişim Sermayesi ile mobilite, tedarik zinciri, enerji yönetimi/depolama ve

Endüstri 4.0 alanlarında erken aşama teknoloji şirketlerine yatırım yapma amacıyla çıktığımız yolda şimdiden üç yatırım gerçekleştirdik. Girişim ekosistemindeki yatırımlarımızı da arttırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Neşe Gök, İnci Holding’in yola ilk günkü heyecan ve tutkuyla devam ettiğini vurgulayarak, “Artık birer dünya markası olan ürünlerimizi yeni yatırımlarla güçlendirdik. Teknolojinin önümüze çıkardığı ve fırsat olarak gördüğümüz yeni gelişme alanlarına yöneldik. Sektörün gelişimini ve ihtiyaçları çok yakından takip ediyor, stratejilerimizi lokal ve küresel ekonominin gerektirdiği esneklikte şekillendiriyoruz.

Biz aslında 67 yılın verdiği sorumlulukla şirketin ve aynı zamanda ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz” dedi.

Üçüncü kuşakla tam yol ileri

Neşe Gök, dört yıl önce üçüncü kuşağın ilk temsilcisi olarak yönetim kurulu başkanlığını ikinci kuşaktan devraldığını hatırlatarak, görev süresinin 2024’e kadar uzatıldığını açıkladı. 2020’de devretmek üzere yönetim kurulu başkanlığına getirilen Neşe Gök, yönetim kurulu kararıyla 2024’e kadar göreve devam edecek.

İnci Holding’in otomotiv yan sanayii sektörünün güçlü oyuncularından biri olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, “67 yılda üç kuşak holding yönetiminde bulundu. Özenle hazırlayıp uyguladığımız şirket anayasamız sayesinde kuşaklar arası geçişi başarıyla tamamladık, bugünlere geldik. Her dönemde, her kritik kararda, her adımda aradığımız yanıtları ve ihtiyaç duyduğumuz gücü şirketimizin köklü tarihinde bulduk. Profesyonel bir anlayışla ve anayasalarına bağlı yönetilen aile şirketlerinin sürdürülebilirliğinin ve büyümesinin en iyi örneklerinden birisiyiz” dedi.