İzmir ve Ege’nin en etkili Fiat bayilerinden olan Poyraz Otomotiv Satış Müdürü Bora Boralı, “Fiat Egea’nın Cross modeli hem sektörde hem de son kullanıcıda büyük ilgi görüyor. Fiat ailesinin yeni gözbebeği Cross’u yılın otomobili seçen OGD’ye ve satış rakamları ile bizi liderlikte tutan tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

OGD yarışmasında ilk aşamada 17 adet aday otomobilin, daha sonradan finalde 7 otomobilin değerlendirildiğini belirten Boralı, "Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı" gibi birçok kriteri de söz konusu. Bunlarda rakiplerini geride bırakarak birinci olan Fiat Egea Cross nedeniyle son derece gururluyuz” diye konuştu.

Türkiye’nin lideri Fiat

Yılın ilk 6 ayında Fiat’ın Türkiye liderliğinin sürdüğünü söyleyen Boralı, “Haziran ayını 14 bin 101 adet ve 17,7 pazar payı ile tüm markalar arasında 1. sırada kapattık. Bu sonuç ile Haziran ayında en yakın rakibimizi 5.269 adet fark ile geride bırakmış olduk” dedi.

Oto pazarında 8 bin 732 adet ve yüzde 14 pay ile oto pazarında yine birinci sırada yer aldıklarını söyleyen Boralı, “Haziran sonu itibariyle yeni araç satışlarını incelediğimizde; Perakende satışlarımız geçen yılın aynı ayına göre; yüzde 12,7 artmış durumda. Pandemi ve ekonomideki değişken kurlar otomotiv sektörünü ve otomobil satışlarını olumsuz etkilemişti. Bu etkiler hala sürüyor. Ancak Fiat’a olan ilginin sürmesinden dolayı mutluyuz. Türkiye lideri markamızı geliştirmek, daha fazla müşteri ile Fiat’ı buluşturmak motivasyonu ile çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.