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Uçan otomobil ödülünü aldı

Lexus markası ile aynı yaşta olan Atakule’de sergilenen LC 500 süper coupe modelinin konumlandırılması, sergilendiği süreçte ziyaretçiler tarafından büyük ilgi toplarken ACE of M.I.C.E. Awards jürisi tarafından da ödülle taçlandırıldı.

Uçan otomobil ödülünü aldı
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Premium otomobil markası Lexus, Türkiye’nin zirvesi Ankara Atakule’de “Zirvede Uçan Otomobil” mesajı vererek sergilediği LC 500 süper coupe modeliyle yeni bir ödülün daha sahibi oldu. Her yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri’nde 2021 kazananları açıklandı. Lexus, sektörün en iyilerinin 23 ayrı kategoride ödüllendirildiği organizasyonda “En İyi Stant ve Etkinlik Alanı Tasarımı” dalında ödülün sahibi oldu.

Lexus, görsel olarak dikkat çekici ve heyecan verici sergileme için 3 ay öncesinden çalışmalara başlayarak detaylı mühendislik çalışmaları gerçekleştirmişti. Projenin tasarım ve kurulum aşamasında, 8 ayrı tedarikçi, 5 ayrı ajans işbirliği ile yaklaşık 70 kişilik bir ekip çalıştı ve sadece bu proje için yurtdışından getirilen özel bir konstrüksiyon kullanıldı. Ayrıca otomobilin görünümünü öne çıkarabilmek için lastiklerin basma alanı dışında herhangi bir bağlantı yapılmadan gravitasyonel etkiyle havada kalması sağlandı.

Lexus markası ile aynı yaşta olan Atakule’de sergilenen LC 500 süper coupe modelinin konumlandırılması, sergilendiği süreçte ziyaretçiler tarafından büyük ilgi toplarken ACE of M.I.C.E. Awards jürisi tarafından da ödülle taçlandırıldı.

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Lexus Zirvede Uçan OtomobilLexus
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