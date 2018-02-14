Üretim rekoru kırdı

İSTANBUL (AA) - Oyak Renault, üretim bantlarından dakikada 1 otomobil indirme performansına ulaştı.

Renault Grubu açıklamasına göre, kendi şasi ve motorunu da üreten Türkiye’deki en büyük entegre otomobil fabrikası olan Oyak Renault, 2017 yılında otomobil üretiminin yanı sıra motor ve şasi üretiminde de rekor kırdı. Geçen yıl 365 bin adet araç üreterek, Türkiye'deki en yüksek üretim sayısına ulaşan Oyak Renault, üretim bantlarından dakikada 1 otomobil indirme performansını yakaladı. Oyak Renault, Türkiye’de geçen yıl üretilen 1 milyon 143 bin adetlik otomobil üretiminin yüzde 32’sini tek başına gerçekleştirdi ve 1998 yılından bu yana elinde tuttuğu otomobil üretim liderliğini 2017 yılında da sürdürdü.



- "Oyak Renault, Türkiye’nin toplam otomobil ihracatının yüzde 31'ini gerçekleştirdi"





Oyak Renault 2017’de sadece araç üretimiyle değil, mekanik aksam ve parça imalatında da rekorlara imza attı. Geçen yıl 599 bin 335 adet motor, 271 bin 174 vites kutusu, 383 bin 577 adet şasi takımı üretildi. Bursa’da üretilen mekanik aksamlar, Renault Nissan Uluslararası Lojistik Merkezi aracılığı ile Renault Grubu fabrikalarında kullanılmak üzere ihraç edildi. Türkiye’nin 2017 yılında ihraç ettiği 921 bin adet otomobilin 287 bin 915 adedi Oyak Renault tarafından üretildi. Oyak Renault, 70’e yakın ülkeye yaptığı ihracatla, Türkiye’nin toplam otomobil ihracatının yüzde 31'ini gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez, Oyak Renault olarak 2017 yılında otomobil üretiminde liderliklerini devam ettirdiklerini belirterek, "1969 yılında Türkiye’de üretime başladığımızdan bu yana otomobil üretiminde liderliğimizi koruyarak pazara yön vermenin gururunu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz doğru yatırımlarla Türkiye ekonomisinin gelişmesine ve ülkemizin refah seviyesinin artmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye otomotiv pazarının 2017 yılında bir önceki yıla göre, otomobil üretiminin yüzde 20 ve otomobil ihracatının ise yüzde 24 artış gösterdiğini dile getiren Başeğmez, "Oyak Renault olarak, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türkiye’de daha fazla istihdam yaratacak ve ülkemizin ihracatını artıracak yeni otomobil ve motor projelerinin gerçekleşmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.