Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Kıvanç dünya teknoloji Kıvanç Tekstil
Bayram tatili öncesi “Yakıt Puanlar“ Opet'ten
“Yakıt Puanlar“ Opet'ten
Yola çıkan okusun
Yola çıkan okusun
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Varlık Barışı ilgi görüyor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Yavuz gemisi sondaja başladı!
Yavuz sondaja başladı!

Uzun Yola Çıkacaklara Tavsiyeler!

Ülkemizde 114 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş’nin katkılarıyla, seyahate çıkacak olan araç kullanıcılarına özel ‘Uzun Yolda Zinde Kalma Rehberi’ hazırlandı.

Uzun Yola Çıkacaklara Tavsiyeler!
banner17
Medikal egzersiz uzmanı ve uzman diyetisyenin katkılarıyla hazırlanan özel rehberde, araç kullanıcılarının molalar sırasında sadece 10-15 dakikada yapabilecekleri basit egzersiz hareketlerine ve sağlıklı beslenme önerilerine yer verildi. Söz konusu rehber, yorgunluktan kaynaklanan trafik kazası riskini en aza indirirken şoförlerin de sağlıklı kalmalarına katkı sunuyor.

Sunduğu ürün ve hizmetlerle birlikte, sürüş ve yol güvenliği konusundaki çalışmalara da destek veren Mobil Oil Türk A.Ş, uzun yol seyahatine çıkacak olan araç kullanıcılarına özel “Uzun Yolda Zinde Kalma Rehberi” hazırladı. Medikal egzersiz uzmanı ve uzman diyetisyenin katkılarıyla hazırlanan rehberde, uzun yol sürüşlerinde sadece araç bakımına değil, insan sağlığının da önemine dikkat çekilerek yapılacak hareketlerle yorgunluktan kaynaklanan trafik kazası riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Söz konusu rehberde yer alan birkaç dakikalık egzersizlerle, sürücülerin daha zinde kalmaları ve yolculuğun daha güvenli olması sağlanıyor.

Uzun yolda hareketli kalmanın önemi
    
Uzun yolculuklarda en az 4 saatte bir mola verip hareket etmenin önemli olduğunu belirten Medikal Egzersiz Uzmanı Türker Bıyıklı, “4 saatten uzun süren, hareketsiz kalınan yolculuklarda kanın bacaklarda toplanması sık yaşanan problemlerden biridir. Bu yüzden uzun yolculuklarda kan dolaşımını artırmak için hareket etmeye özen göstermek gerekir. Kan dolaşımının yavaşlaması, dizlerin sürekli bükülü kalması ve bacak kaslarının hareketsizliğinden kaynaklanan problemlerin önüne geçmek için molalar esnasında araç içinde ve dışında basit egzersiz hareketleri yapılabilir. ‘Uzun Yolda Zinde Kalma Rehberi’nde sizin için hazırladığımız hareketleri, yolculuklarınıza ara verdiğiniz sırada birkaç dakika ayırarak kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Araç içinde yapabileceğiniz hareketlerin yanı sıra fırsat buldukça mola verin ve aracınızın dışına çıkarak temiz hava alın” diye konuştu.

Uzun yolculuklarda beslenmenin de en az hareket etmek kadar önemli olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı ise ağır ve yüksek kalorili yemeklerden uzak durulması, şeker oranı yüksek besinlerin tercih edilmemesi, meyve ve sebze ağırlıklı beslenilmesi, sık sık su tüketilmesi ve küçük porsiyonlarda ara öğünler alınması gerektiğini dile getirdi.   
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mobil Oil Türk A.Ş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5