Vergi indirimleri sektörü hareketlendirecek

Motorlu taşıtlar için uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında ve ticari araçlarda KDV’nin düşürülmesi ile sektöre hareket geleceğini ifade eden Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkalay, enflasyonla mücadeleye katkı vurgusu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Vergi Denetim Toplantısı'nda duyurduğu ÖTV oranlarındaki değişikliklerin Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesini değerlendiren EGOD Başkanı Mustafa Akkalay, 1.6 litre hacminin altında kalan araçlara uygulanan ÖTV oranlarının 15 puan aşağı çekildiğini söyledi. Pazarın yüzde 90'dan fazlasını kapsayan düzenlemeyle birlikte, en düşük ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a indiğini belirten Akkalay, “Sektörde canlılığı arttırması beklenen yeni ÖTV oranları, otomobil fiyatlarını da 20 bin lira kadar aşağı çekti. Yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi ve ÖTV matrahı 70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düştü” dedi.

“İndirim pazara yansıyacak”

Yapılan düzenlemelerin sektör açısından öneminin büyük olduğunu söyleyen Akkalay, yılbaşından bu yana kur artışının yarattığı olumsuz tablonun en çok hissedildiği sektörlerden birinin otomobil olduğunu belirtti. Yılın dokuz aylık döneminde pazarın yüzde 26, eylül ayında ise yüzde 68 oranında daraldığını dile getiren Akkalay, “ÖTV oranlarının 15 puan indirildiği 1.6 litre altı otomobillerin toplam satışların yüzde 95.89'unu oluşturduğunu göz önünde bulundurursak yapılan düzenlemenin sektör açısından önemi net bir şekilde anlaşılıyor. Ticari araçlarda KDV’nin yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmesi de satışlara büyük bir ivme getirecek. Son iki ay içinde iki kez yapılan ÖTV düzenlemesi Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında önemli bir adım oluşturacak ve sonuçlarını kısa sürede alacağız. Ülke ekonomisinin beklediğimiz düzeye ulaşması için tüm sektörlerde yapılan düzenlemeleri destekliyoruz. Bunların yanında kredi faizlerinin de düşürülmesi düzenlemelerin daha etkili olmasını sağlayacaktır” diye konuştu.



