VISION 7S konseptini sergiledi

2030 stratejisinin bir parçası olarak yeni tasarım dilini gösteren ŠKODA, aynı zamanda elektrikli atağını da hızlandırıyor. 2026’ya kadar mevcut elektrikli araçların yanına üç yeni tam elektrikli daha katacak olan Çek marka, bu araçların ipuçlarını VISION 7S konseptiyle verdi. Yeni modeller arasında küçük bir elektrikli otomobilin yanı sıra elektrikli kompakt SUV ve yedi koltuklu bir araç da üretilecek. Yeni modellerle birlikte ŠKODA’nın Avrupa satışlarında tam elektrikli araçların payı 2030’da yüzde 70’in üzerine çıkacak. Bunu desteklemek adına Çek marka e-mobiliteye gelecek beş yılda 5.6 milyar euro ve dijitalleşmeye 700 milyon euro daha yatırım yapacak. Elektro mobiliteye geçiş sürecinde tüm ürün gamı güçlenecek ve elektriklilerin yanı sıra yüksek verimliliğe sahip içten yanmalı motorlu araçlar da gelecek. Bunlar arasında gelecek yılın ikinci yarısında gösterilecek yeni nesil SUPERB ve KODIAQ olacak. 2024’te ise bu modelleri yenilenmiş OCTAVIA modeli izleyecek.

Yeni logo ile yepyeni bir sayfa

ŠKODA kapsamlı araştırmaların ve çalışmaların ardından yeni logolarını da tanıttı. Farklı pazarlardan 2,200 çalışanın üzerinde anket yapıldı ve toplam 165 tasarım arasından yeni logonun seçimi gerçekleştirildi.

Yeni kimlikle birlikte ŠKODA yazısı, pazarlama iletişiminde resimli logodan daha geniş bir şekilde kullanılacak. Yeni stil, simetriye dayalı tamamen farklı tipografi ve yuvarlak hatların kombinasyonunu içeriyor. Logoyu tasarlarken tasarımcıları en düşündüren unsur ise Š harfinin üzerindeki ters şapka olurken son tasarıma göre bu detay harfin içine adapte edilerek akılcı bir çözüm ortaya konuldu. Bununla birlikte ŠKODA yazısının yanında kanatlı ok sembolü de evrimleşti. İlk bakışta kendisini belli eden logo, 3 boyutlu grafikler olmadan daha sade bir hale getirildi. Bu 2 boyutlu logo dijital dünyaya geçişi temsil ederken, aynı zamanda kullanılan yeşil tonlar, ekolojiyi, sürdürülebilirliği ve elektro mobiliteyi temsil ediyor.

VISION 7S konsepti ile yeni tasarım diline “merhaba”

ŠKODA tamamen yeni modellerinden tasarım ipuçları veren VISION 7S konseptini de dünya prömiyeriyle tanıttı. Tam elektrikli SUV modeli, yedi yolcuya kadar kapasite sunuyor ve geniş yaşam alanıyla dikkat çekiyor. Yeni teknolojilerle donatılan VISION 7S, 89 kWh kapasiteli bataryası sayesinde tek şarjla 600 kilometrenin üzerinde menzil elde edebiliyor.

Yeni tasarım diline sahip VISION 7S, markanın güçlü, fonksiyonel ve özgün kimliğini daha da ileriye taşıyor. VISION 7S aynı zamanda ilk mat gövde rengine sahip ŠKODA olarak öne çıkarken öndeki teknolojik yüz, arkaya doğru aerodinamik hatlarla tamamlanıyor. VISION 7S ilk bakışta geniş kabini ve farklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Aracın ön kısmı, imza niteliğindeki ŠKODA çizgisi gibi tanıdık tasarım öğelerini içeriyor. Yeniden tasarlanan ŠKODA yazısı ön tarafta yerini alırken bunu yeni bir ambiyans ışık şeridi tamamlıyor. Aracın tüm genişliğini kullanan bu şerit, dikey farlarla entegre edilerek T şeklini oluşturuyor. Ayrıca konsept araç markanın bilindik ön panjurunun modern bir yorumunu taşıyor. Profilde ŠKODA modellerinin bir imzası olan tornado çizgisi yükseltilerek gövde altını yan camlardan ayırıyor ve güçlü görünüme katkı sağlıyor. 22 inç kapalı jantlar da aracın aerodinamik verimliliğini artırıyor. VISION 7S’in arka bölümünde de yeni ŠKODA yazısı yer alırken, ışıklandırma grubunda da aracın ön tarafındaki tema izlendi.

Kabinde konfor, teknoloji ve güvenlik ön planda

VISION 7S konseptinin kabini, ŠKODA’nın kendine has geniş kabin fikrini daha da ileriye taşıyor. Koyu ve açık renkli materyaller kombine edilirken deri olmadan tasarlanan kabinin büyük bir kısmı, sürdürülebilir kaynaklardan gelen malzemelerden üretildi.

Tamamen yeniden tasarlanan direksiyon simidinin üst ve alt bölümü düzleştirildi. Böylece 8.8 inç’lik dijital sürücü göstergeleri çok daha kolay okunabiliyor. Sürüş sırasında ihtiyaç duyulabilecek kontroller direksiyona yerleştirilirken araç durduğunda daha fazla fonksiyonu yönetmek de mümkün olacak.

VISION 7S konseptinde “Sürüş ve Dinlenme” olmak üzere iki farklı kabin oturma pozisyonu sunuluyor. Dönebilen merkezi ekran ve kayan unsurlar sayesinde farklı durumlar için kusursuz kabin atmosferi elde ediliyor. 14.6 inç’lik dokunmatik ekran Sürüş modunda dikey konumdayken, bir tuşla aktif hale gelebilen Dinlenme modunda ise yatay hale geliyor. Bununla birlikte direksiyon ve göstergeler içeride daha fazla alan sağlayacak şekilde geriye çekiliyor. Ön sıradaki koltuklar içeriye doğru döndürülerek ekstra konfor için yatırılabiliyor. Ayrıca arka sırada oturanlar da ekranı rahatça görebiliyorlar ve eğlence amaçlı içerikleri izleyebiliyorlar.

Tüm yolculara eşit şekilde geniş alan sunan VISION 7S’in kabininde yeni Simply Clever Akılcı Çözümler ve yüksek güvenlik de öne çıkıyor. Yenilikçi çocuk koltuğu aracın en güvenli yeri olan ortasına yerleştirildi ve orta konsola entegre edildi. İkinci sırada oturanlar çocukla kolayca ilgilenebilirken opsiyonel tavan kamerası ise çocuğun görüntüsünü istendiğinde merkezi ekrana aktarabiliyor.

Pratik fikirlerle öne çıkan VISION 7S konseptinde ikinci ve üçüncü sırada oturanlar elektronik cihazlarını manyetik olarak sırtlıklara yerleştirilebiliyorlar ve böylece ideal bir görüş açısı elde edebiliyorlar. Kapı panellerine entegre edilen interaktif yüzeyler de renkleriyle havalandırmada yapılan değişiklikler gibi mesajları iletebiliyor. Ayrıca parmakla yazmaya izin veren yüzeye not bırakmak veya çocukların çizim yapmaları mümkün.

Bununla birlikte yeni Simply Clever çözümler arasında direkt havalandırma istenene kadar gizlenmiş halde duran hava kanalları ile içecekleri veya ilk yardım çantasını güvenle tutan, yüzeyinde manyetik alanların bulunduğu orta konsol bulunuyor. Ayrıca koltukların sırtlıklarına takılan ve dışarıya çıkarken pratik bir şekilde alınabilen sırt çantalarının yanı sıra farklı renkler kullanarak VISION 7S’in batarya ve şarj durumunu gösteren kristal de dikkat çekiyor. Bu kristal dışarıdan da görülebiliyor ve kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.