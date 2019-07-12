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Volkswagen Manisa'yı seçti!

Uzun süredir konuşulan Volkswagen'in Manisa'ya gelmesi artık kesinleşti.

Volkswagen Manisa'yı seçti!
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Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'ya gelmesi kesinleşti.

Volkswagen'in Manisa'ya yapacağı fabrikanın yatırımlarının detayları Manisa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) koordinesinde görüşülürken, resmi açıklamanında birkaç gün içerisinde yapılacağı bilgisi edinildi.

Öte yandan Volkswagen'in Manisa'daki yatırımı Volkswagen-Skoda üzerine olacağı öğrenildi.

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Volkswagen ManisaManisaVolkswagenOtomotiv
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