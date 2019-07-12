Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'ya gelmesi kesinleşti.
Volkswagen'in Manisa'ya yapacağı fabrikanın yatırımlarının detayları Manisa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) koordinesinde görüşülürken, resmi açıklamanında birkaç gün içerisinde yapılacağı bilgisi edinildi.
Öte yandan Volkswagen'in Manisa'daki yatırımı Volkswagen-Skoda üzerine olacağı öğrenildi.
Volkswagen Manisa'yı seçti!
Uzun süredir konuşulan Volkswagen'in Manisa'ya gelmesi artık kesinleşti.
12 Temmuz 2019 Cuma 14:30
Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'ya gelmesi kesinleşti.