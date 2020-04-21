Volvo Cars İsveç'te marşa bastı

Volvo Cars, Corona virüs pandemisi nedeniyle verilen kısa bir aranın ardından İsveç dün Torslanda’daki fabrikasında yeniden üretime başladı.

İlgili işçi sendikaları ile yapılan görüşmelerin ardından fabrikasını yeniden açma kararını alan şirketin İsveç’teki ofis çalışanları da Pazartesi günü yeniden iş başı yapacak. Geçtiğimiz haftalarda hem fabrika hem de ofisler insanların sağlığını korumak için mümkün olabilecek en güvenli şekilde yeniden hazırlandı. Tüm iş ortakları ve tedarikçilerle sürekli ve yakın bir diyalog içerisinde, tedarik zincirindeki aksaklıkları da gidererek üretimin devamlı olması sağlanıyor. Torslanda'daki üretim hacmi, mevcut siparişlerin yanı sıra pazardaki talep de göz önüne alınarak yeniden ayarlanacak.

Amerika da açılacak

Volvo Cars CEO’su Håkan Samuelsson, “Şu anda şartlar izin veriyor ve bizim operasyonlarımızı yeniden başlatma yönünde, çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize karşı bir sorumluluğumuz bulunuyor. Topluma yardımcı olmak için yapabileceğimiz en iyi şey, şirketi yeniden işe başlatmanın en güvenli yollarını bulmaktır. Böylece insanların hem sağlığını hem de işlerini korumuş olacağız” dedi. Pazartesi günü personelin işe geri dönmesinden önce, tüm tesisler kapsamlı bir şekilde temizlendi, sanitasyon ve temizlik rutinleri yoğunlaştırıldı. Ayrıca ana girişlerde gönüllülüğe tabi olacak şekilde ateş ve nabız oksimetre * kontrolleri yapılacak. Şirket yetkilileri, geçtiğimiz haftalarda Torslanda fabrikasındaki her bir çalışma istasyonunu sağlık ve güvenlik açısından gözden geçirdi. Sosyal mesafe koymanın mümkün olmadığı yerlerde ise başka koruyucu önlemler alındı. İsveç’teki ofis binalarında, tüm toplantı odaları, ofis alanları ve restoranlardaki düzen, sosyal mesafeye izin verecek şekilde tekrar ayarlandı. Örneğin toplantı salonları ve restoranlarda masalar, en uygun şekilde ve içeride bulunmasına izin verilen kişi sayısına göre yeniden düzenlendi.

Şirket ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki fabrikasını da 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden açmayı planlıyor. İsveç, Skövde’deki motor fabrikası ve Olofström’deki gövde parçaları üretim tesisi, haftalık olarak üretimlerini planlamaya ve diğer tesislerin ihtiyaçlarına göre üretimlerini ayarlamaya devam edecekler.